Quand Kevin Durant découvre le transfert de Luka Doncic en plein match !

Lorsque l’annonce du transfert de Luka Doncic est tombée, les Blazers et les Suns étaient encore sur le terrain. Et les joueurs des deux camps ont appris la nouvelle pendant la rencontre ! On a d’abord vu le banc des Blazers et un Deandre Ayton interloqué. Puis Kevin Durant, qui n’en croit pas ses yeux, alors que Mason Plumlee se marre.

Après la rencontre, Kevin Durant a commenté cet « échange du siècle ». « Put…, je n’aurais jamais pensé que Luka serait échangé à son âge. Le milieu de saison en NBA, c’est sauvage. Si lui peut être échangé, alors n’importe qui peut l’être. Donc ouais, pour les fans et tous ceux qui regardent, c’est plutôt sympa. Je sais que c’est un peu stressant, car il n’y a pas de communication officielle pour Luka, ni pour tout le monde à Dallas, à L.A., AD, tout le monde impliqué. »

Il prend le téléphone d’un spectateur !

Mais comment l’a-t-il appris pendant le match ? « Des spectateurs étaient sur leur téléphone pendant le match, dans le quatrième quart-temps, et ils ont dit : « Luka a été échangé. » Je pensais qu’il se foutait de moi, puis la sécurité m’a montré son téléphone, et j’ai vu le tweet de Shams. Quand Shams tweete, c’est officiel. Je le répète, c’est fou, fou, fou. J’ai hâte de voir les prochains jours. »

Même surprise chez Devin Booker : « Cest dingue, mec. Je sais même pas quoi dire. Luka, c’était censé être un gars intouchable, intransférable, et la NBA te rappelle encore une fois que rien n’est prévisible. »

Et que pense Booker justement de cet échange sur le plan sportif ? « Tu as Luka et LeBron ensemble. Tu as L.A., avec LeBron, Reaves… Tu as Kyrie, Gafford, plein de mecs solides. Cela change l’équilibre. Il y a tellement de grands joueurs. Deux grands joueurs viennent d’être transférés. Mec, j’ai juste hâte de voir ça sur le terrain et d’entendre leur première réaction. Je sais que leur première discussion va être un moment fort. »

L’équilibre est modifié à l’Ouest

Est-ce que ce « trade » peut pousser d’autres équipes à tenter des choses d’ici le 6 février ? « C’est sûr, c’est évident même. Quand tu vois des choses comme ça, en tant que franchise, tu peux te sentir un peu plus audacieux et tenter des choses. Quand tu vois une équipe échanger un joueur de ce calibre, ça peut donner des idées. C’est peut-être le plus gros trade que j’ai vu depuis que je suis dans la ligue ou même depuis que je regarde le basket. C’est dingue. Donc ouais, d’autres équipes pourraient se dire : « Allez, je tente un gros move aussi, peut-être que ça marche pas ici, autant essayer. »