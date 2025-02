Luka Doncic aux Lakers en échange d’Anthony Davis !!!

C’est le « trade » qu’on n’attendait pas, et que personne n’attendait. Alors que LeBron James venait de montrer qu’il était inusable sur le terrain du Madison Square Garden, Shams Charania a annoncé un échange improbable…

L’insider d’ESPN assure ainsi que Luka Doncic va prendre la direction des Lakers contre Anthony Davis !

Dans le détail, Luka Doncic, Maxi Kleber et Markieff Morris rejoignent LeBron James à Los Angeles alors qu’Anthony Davis, Max Christie et un premier tour de Draft 2029 prennent la direction des Mavericks. Toujours présent pour faciliter des échanges, le Jazz récupère Jalen Hood-Schifino et deux second tour de Draft.

Dallas ne voulait pas prolonger Luka Doncic au max

Pendant plusieurs minutes, tout le monde a pensé que le compte X/Twitter de Shams Charania avait été piraté tant l’échange parait improbable. Mais le Dallas Morning News a confirmé la nouvelle et Luka Doncic rejoint donc bien son idole, LeBron James, aux Lakers. Pour jouer avec lui et sans doute aussi pour prendre sa suite en Californie.

« Je pense que c’est la défense qui fait gagner des titres » a commenté Nico Harrison, le GM des Mavericks. « Et je pense que récupérer un pivot membre des All-Defensive Teams et des All-NBA Teams, avec un état d’esprit défensif, nous donne une meilleure chance. Nous sommes construits pour gagner à court et moyen terme. »

Selon Tim MacMahon, journaliste local d’ESPN, les Mavericks n’étaient pas à l’aise à l’idée de prolonger Luka Doncic cet été, alors qu’il devenait éligible à une prolongation de contrat de 345 millions de dollars sur cinq ans.

Pas de demande de transfert

Du côté de la franchise, on semblait ainsi agacé par les pépins à répétition du Slovène, liés à une mauvaise condition physique, et on a donc préféré tourner la page. Un choix extrêmement surprenant alors que Luka Doncic, qui n’a encore que 25 ans, a porté les Mavericks ces dernières saisons, notamment en Finals il y a quelques mois…

Marc Stein, toujours bien informé au sujet de Dallas, assure lui que Luka Doncic n’a pas demandé à être échangé.

Alors que LeBron James, pas impliqué dans les discussions, a appris l’échange lors d’un diner en famille, et digère actuellement l’information, Anthony Davis ne serait lui pas mécontent de rejoindre Dallas, alors qu’il connait bien Nico Harrison, du temps où ce dernier travaillait chez Nika. Chez les Mavs, il pourra d’ailleurs jouer ailier fort.

Luka Doncic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 34 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 38 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 36 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 Total 422 35 47.0 34.8 74.8 1.0 7.7 8.7 8.3 2.3 1.2 4.0 0.5 28.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 Total 778 35 52.3 29.7 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.2

