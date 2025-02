LeBron James dans son jardin à New York : un triple-double et la victoire pour les Lakers !

LeBron James a écrit une nouvelle page de sa légende en s’offrant un triple-double XXL pour sa venue annuelle au Madison Square Garden, qu’il aime appeler « la meilleure Arena du monde » et qu’il a gratifié d’un nouveau match exceptionnel. Avec une défense qui a tenu bon et une adresse extérieure sur laquelle ils ont surfé tout le match (19/40), les hommes de JJ Redick ont ainsi réussi à gâcher la fête en repartant de New York avec un succès qui leur permet de rester au contact du Top 4 à l’Ouest.

Dans un Garden prêt à s’enflammer à la moindre occasion, ce sont les Lakers qui ont frappé en premier, entre les deux paniers à 3-points et le dunk de Rui Hachimura (8-15) et la fin de premier quart-temps de rêve de LeBron James. Le « King » a scoré les 7 derniers points de son équipe avec un 2+1 puis en faisant danser Landry Shamet par deux fois pour mieux déclencher son « fadeaway jumpshot » avant l’arrivée de la prise à deux (27-32).

Les Knicks n’arrivaient pas à prendre le contrôle du rythme, se contentant de quelques bons coups pour rester au contact, comme les deux paniers à 3-points de Deuce McBride ou ceux d’OG Anunoby et Karl-Anthony Towns, masquant à peine la première mi-temps délicate des hommes de Tom Thibodeau, à l’image de son tandem Brunson-Towns. En un éclair, Dorian Finney-Smith par deux fois puis Austin Reaves ont enquillé les 3-points pour permettre aux Californiens de rentrer au vestiaire à +5 (54-59).

Deux dunks dans le dernier acte pour le quadra

Toujours à la recherche de la bonne carburation, les Knicks ont cru repartir du bon pied suite au 3-points d’OG Anunoby, aux deux paniers coup sur coup de Precious Achiuwa puis au alley-oop entre Josh Hart et Mikal Bridges (66-66). Problème, LeBron James continue de faire de la résistance en face !

Le « King » s’est offert un step-back à mi-distance, un 2+1 et un 3-points pour replacer les Lakers à +6 (68-74). L’énorme contre de Rui Hachimura sur KAT a encore maintenu le MSG sous silence, jusqu’à ce que trois séquences ne viennent redonner du baume au coeur aux fans de « Big Apple », avec le 3+1 de Deuce McBride, le dunk de Precious Achiuwa et les 30 dernières secondes de folie de Josh Hart pour boucler le troisième quart-temps, sur un lay-up puis un 3-points au buzzer de la période. De quoi répondre aux 3-points en mode climatiseur de LeBron James et Gabe Vincent, et surtout de quoi relancer le match (89-91) !

Mais les Knicks ont vite déchanté ensuite face au nouveau ras-de-marée « Purple & Gold » qui s’est abattu sur eux dans le dernier acte. Après le 2+1 de Max Christie puis les deux nouveaux paniers à 3-points de Gabe Vincent, c’est LeBron James qui a encore surpris tout son monde avec deux énormes dunks.

Le « King » a ensuite répondu au dunk de Joh Hart par un 3-points qui replacé les Lakers à +10 (104-114). Cette fois, New York a été contraint de rendre les armes, tandis que Dorian Finney-Smith, Max Christie et Rui Hachimura se sont chargés de finir le boulot pour offrir une précieuse et prestigieuse victoire aux Lakers, 128-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un LeBron James en or. Et si c’était le dernier match du King au Madison Square Garden ? Si tel était le cas, LeBron James aura en tout cas clôturé son histoire d’amour avec la Mecque du basket en beauté avec une nouvelle performance qui restera dans sa légende. À 40 ans, la superstar des Lakers, qui avait sorti ses LeBron 22 « Gold » de la finale des JO pour l’occasion, s’est fendue d’un triple-double à 33 points, 11 rebonds, 12 passes décisives et est reparti avec ce qu’il était venu chercher, à savoir la victoire dans la salle où il préfère joue en NBA. En jambes dès le premier quart-temps, il a confirmé dans le troisième quart-temps avec des paniers importants avant d’illuminer le dernier acte de deux dunks, et son troisième 3-points de la soirée.

– Josh Hart trop esseulé. En face, les Knicks pourront regretter la faillite de l’axe Brunson-Towns qui a souffert toute la soirée en attaque, avec 7/18 au tir et 6 ballons perdus pour le premier et un petit 3/12 pour le second. Frustrant, d’autant que Josh Hart avait sorti encore un match de mammouth, bouclant son triple-double avant même la fin du troisième quart-temps pour terminer à 26 points, 13 rebonds et 11 passes décisives. L’homme à tout faire des Knicks a été omniprésent, et en même temps… il ne pouvait pas être partout !

– OG Anunoby touché. C’est sur un geste visiblement anodin, avant de prendre une impulsion sur un tir à 3-points, au retour des vestiaires, que l’ailier des Knicks s’est brutalement arrêté. Visiblement touché à une cheville, il s’est prostré au sol avant de se relever et de rejoindre le vestiaire. Un gros coup dur qu’il a fallu digérer pour les New-Yorkais, même si les Lakers évoluaient pour leur part sans Anthony Davis.

