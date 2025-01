Anthony Davis espère qu’un pivot va arriver aux Lakers

Il y a deux jours, on apprenait que LeBron James et Anthony Davis réclamaient du renfort à Los Angeles. On sait désormais que l’intérieur des Lakers a une idée bien précise du profil à aller chercher : un pivot. Et ce n’est pas un hasard.

« Je trouve qu’on a besoin d’un intérieur de plus. J’ai toujours eu l’impression que j’étais à mon meilleur niveau quand je suis au poste d’ailier-fort, avec un grand à côté de moi », confie-t-il à ESPN.

Anthony Davis dit et répète cela depuis plusieurs années maintenant. Chaque saison ou presque depuis le titre de 2020, il ne veut pas jouer pivot. « On sait que ça a fonctionné quand on a gagné le titre avec JaVale McGee et Dwight Howard, et moi au poste 4 », rappelle-t-il.

La question s’était d’ailleurs posée avant le début de cette saison, avec des dirigeants qui cherchaient déjà un pivot, et à raison puisque Christian Wood n’a toujours pas joué et Jaxson Hayes n’a disputé que 20 rencontres jusqu’à maintenant, pour 16 minutes par match et seulement 5.3 points et 3.9 rebonds de moyenne.

L’ancien leader de New Orleans espère donc que d’ici le 6 février et la « trade deadline », les Lakers pourront obtenir un vrai pivot, pour son cas personnel et aussi pour améliorer son équipe. « On a le sentiment de n’être vraiment pas loin. LeBron James et moi, on est vraiment, vraiment motivés pour gagner un nouveau trophée », conclut-il.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 LAL 38 35 52.3 31.8 78.2 2.7 9.2 11.9 3.5 2.0 1.3 2.2 2.2 25.7 Total 774 35 52.3 29.8 79.5 2.7 8.0 10.7 2.5 2.3 1.3 2.0 2.3 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.