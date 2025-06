Jason Kidd va bien rester à Dallas

On sait que les Knicks ont tenté d’approcher Jason Kidd pour remplacer Tom Thibodeau. On parlait d’un intérêt mutuel entre les deux camps, même si les Mavericks ont refusé que l’entraîneur ne rencontre la franchise de New York.

Néanmoins, malgré ce refus, les rumeurs n’étaient pas éteintes car le départ de Sean Sweeney, le bras droit de Jason Kidd, pour San Antonio aurait pu faire douter le coach de Dallas, qui avait déjà perdu des assistants durant la saison régulière, après le transfert de Luka Doncic.

Alors, allait-il partir ou non ? Nico Harrison, le GM des Mavericks, a profité de la Draft et de l’arrivée de Cooper Flagg pour fermer définitivement la porte. “Il y a encore des rumeurs autour de J-Kidd ? Je pensais les avoir éteintes. Oui, il sera le coach la saison prochaine”, annonce le dirigeant.

Jason Kidd a encore deux années de contrat avec la franchise texane et avec les prolongations récentes de Daniel Gafford et Kyrie Irving, il aura sous ses ordres Cooper Flagg donc, mais aussi le meneur de jeu et le pivot, sans oublier Anthony Davis et Klay Thompson jusqu’en 2027. De quoi viser le titre durant cette période.