Sean Sweeney quitte le banc des Mavs pour celui des Spurs

Du mouvement dans le Texas, où l’on apprend par ESPN que Sean Sweeney passe de Dallas à San Antonio. Non pas pour y devenir le nouvel entraîneur des Spurs, mais bien pour y devenir le bras droit de Mitch Johnson, récemment nommé pour succéder au légendaire Gregg Popovich après son intérim de plusieurs mois.

Une demi-surprise, quand on sait que la rumeur courait depuis quelques jours maintenant. Il était jusqu’ici le bras droit de Jason Kidd chez les Mavericks, mais plus globalement depuis plusieurs années, à Milwaukee et Brooklyn.

En 2024, « J-Kidd » disait ainsi de lui : « Il sera coach un jour et c’est un super partenariat. Son éthique de travail est sans égale. Il est toujours au gymnase et il est toujours là pour aider. L’avenir de Sean comme assistant est extrêmement prometteur. Un jour, il deviendra ‘head coach’ dans cette ligue. »

Régulièrement parmi les candidats quand des postes d’entraîneur se libèrent en NBA, Sean Sweeney possède de l’expérience et son travail à Dallas fut remarqué, notamment dans le domaine défensif. Idéal pour épauler un Mitch Johnson inexpérimenté sur un banc et dont le staff a été renforcé depuis peu par Corliss Williamson.