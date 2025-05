Gregg Popovich met un terme à sa carrière de coach !

C’était malheureusement très probable vu son âge et son mini-AVC du début de saison et encore davantage après son malaise dans un restaurant de San Antonio mi-avril mais ESPN annonce que Gregg Popovich ne coachera plus les Spurs. Une information rapidement confirmée par la franchise.

La légende du coaching, à 76 ans et après presque trente ans de carrière, va abandonner le banc pour aller dans les bureaux puisqu’il va devenir le président de la franchise texane.

« Alors que mon amour et ma passion pour le basket demeurent, j’ai décidé qu’il était temps d’abandonner le banc », déclare-t-il. « Je serai à jamais reconnaissant aux merveilleux joueurs, coaches, staffs et fans qui m’ont permis d’être l’entraîneur des Spurs. »

C’est donc la fin – déjà bien entamée par son absence cette saison avec seulement cinq matches dirigés – d’un énorme chapitre de l’histoire des Spurs et de la NBA. Gregg Popovich avait pris les commandes des Spurs le 10 décembre 1996, après avoir viré Bob Hill et s’être lui-même nommé entraîneur. Il est ainsi resté sur le banc de San Antonio pendant quasiment trente ans !

Gregg Popovich quitte ses fonctions avec un palmarès exceptionnel, que l’on peut résumer en deux chiffres : 1 422 victoires en saison régulière, soit le record pour un coach dans la Grande Ligue, et cinq titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014). À ça, il faut ajouter un titre de champion olympique à Tokyo en 2021.

Dans la foulée, les Spurs ont fait savoir qu’il confirmait Mitch Johnson comme « head coach ». Il avait pris la suite de « Pop » dès son souci de santé, et il aura la lourde responsabilité d’emmener Victor Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle vers les playoffs.

Peut-être que les Spurs profiteront de la disponibilité de grosses pointures comme Taylor Jenkins, Mike Malone et Mike Budenholzer pour lui adjoindre un super bras droit.

Thank you, Coach Pop, for your brilliance on and off the court. We look forward to our next chapter together. pic.twitter.com/4x6AFpSmQM

— San Antonio Spurs (@spurs) May 2, 2025