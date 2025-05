Stephon Castle en bonne compagnie dans la légende des Spurs

Préféré à Zaccharie Risacher, Stephon Castle a été élu Rookie de l’année après sa saison à 14.7 points, 4.1 passes et 3.7 rebonds de moyenne. Un sacre finalement logique, qui récompense la régularité du joueur de San Antonio au sein d’une cuvée pas inintéressante mais assez moyenne.

« En fin de saison, je n’avais aucun doute : j’allais le gagner. L’entendre officiellement, c’est très agréable », a commenté le jeune talent des Spurs, qui montre ici sa confiance, avant de faire preuve de modestie quand il voit qu’il s’inscrit dans l’histoire de la franchise.

Car avant lui, trois joueurs des Spurs avaient remporté ce trophée de meilleur débutant : David Robinson (1990), Tim Duncan (1998) et Victor Wembanyama (2024). Rien que ça. « En toute humilité, je pense que je n’aurais pas dû faire partie de ce groupe », estime-t-il, alors qu’il a pris une photo avec ce trio et le trophée pour fêter ça.

Un futur radieux pour les Spurs

« On lui a demandé d’endosser plusieurs rôles et responsabilités. C’est beaucoup pour un rookie et il a tout accepté », se réjouit son coach Mitch Johnson. « Ce n’est jamais le travail d’un seul joueur », poursuit « Wemby ». « Je suis fier de mes coéquipiers qui m’ont permis de gagner ce trophée et, comme avec moi la saison passée, la franchise, les coéquipiers et le staff ont fait la même chose avec Stephon Castle. »

Réussir le doublé, pour une franchise, n’est pas une première dans l’histoire de la NBA. San Antonio est la cinquième, après les Bullets en 1968 et 1969, avec Earl Monroe et Wes Unseld ; les Blazers en 1971 et 1972 avec Geoff Petrie et Sidney Wicks ; les Braves en 1973 et 1974 avec Bob McAdoo et Ernie DiGregorio ; enfin les Wolves en 2015 et 2016 avec Andrew Wiggins et Karl-Anthony Towns.

« Ça en dit beaucoup sur notre futur, sur ce qu’on a et sur ce qu’on veut faire », annonce Stephon Castle face à ces deux trophées consécutifs. Ce dernier sait aussi qu’il est désormais identifié. « Tout le monde a vu que j’étais le Rookie de l’année et la saison prochaine, je ne pourrai plus surprendre qui que ce soit. C’est génial d’être dans cette position. Ça ne m’intimide pas. »

