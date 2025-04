Rookie of the Year 2025 | Stephon Castle préféré à Zaccharie Risacher

On se demandait si les votants allaient opter pour la régularité et la productivité au sein d’une équipe hors du Top 10 ou pour l’efficacité et la maturité au sein d’une équipe dans le Top 8. Finalement, ce ne sont pas Zaccharie Risacher (245 points) ni Jaylen Wells (123 points) qui ont été nommés « Rookie of the year » 2025, mais bien Stephon Castle.

Avec 482 points et 92 premières places, le meneur des Spurs a vite impressionné dans l’ombre de Victor Wembanyama, avec lequel il forme désormais la fameuse « Zone 51 ». Rare rayon de soleil dans la fin de saison morose de San Antonio, l’ancien joueur de UConn, sacré champion NCAA il y a un an sous Dan Hurley, s’est tout simplement imposé comme le scoreur le plus prolifique de tous les rookies avec ses 14.7 points, 4.1 passes et 3.7 rebonds de moyenne.

Alors oui, Stephon Castle n’a pas été le plus adroit et le plus propre de tous les débutants, mais il a su attaquer correctement sa première année (11.5 points en octobre/novembre), sans jamais descendre sous les 10 points de moyenne. Et en terminant surtout plus fort que la concurrence (17.8 points post-All-Star Weekend) malgré l’enchaînement des défaites. Mais comme la récompense n’est historiquement pas basée sur la réussite collective, il ne souffre pas de son bilan négatif.

C’est en tout cas la preuve que les Spurs ont eu le nez fin en le draftant en 4e position en 2024, derrière Zaccharie Risacher, Alex Sarr et Reed Sheppard. À noter que c’est la quatrième fois que la franchise texane voit l’un de ses joueurs remporter le trophée du meilleur rookie, après David Robinson, Tim Duncan et donc Victor Wembanyama.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAN 81 27 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.