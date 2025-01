« Area 51 » en VO ou « Zone 51 » en français. C’est le surnom, issu des numéros de maillots des deux joueurs, que les fans des Spurs ont trouvé pour l’association entre Victor Wembanyama et Stephon Castle.

Un sobriquet que « Wemby » adore, alors que son surnom d’Alien colle à cette zone mythique du Nevada, associée à beaucoup d’histoires les extraterrestres. À San Antonio, c’est en tout cas un duo qui fonctionne, le Français étant le deuxième fournisseur de passes décisives (16) pour son coéquipier, seul Chris Paul (28) le servant plus.

Inverser les rôles pour libérer la raquette

La nuit dernière, lors de cette deuxième mi-temps maîtrisée face aux Lakers, le coach Mitch Johnson n’hésitant d’ailleurs pas à parler du « meilleur match de l’équipe sur le plan collectif », on a ainsi vu l’efficacité de cette « Zone 51 », avec 23 points à 10/17 pour Victor Wembanyama et également 23 points à 10/16 pour Stephon Castle.

Dans le quatrième quart-temps, les deux hommes ont continué d’assommer Los Angeles avec un « pick-and-roll » inversé qui a porté l’avance des Spurs à +20 dans les trois dernières minutes.

Alors que ce « pick-and-roll » inversé avait un peu disparu du répertoire offensif des Spurs en début de saison, il est de retour depuis quelques matchs, et on avait déjà vus les deux joueurs combiner ainsi face aux Bulls.

Quelques jours plus tôt, c’est face aux Blazers que Chris Paul, Stephon Castle et Victor Wembanyama jouaient un subtil « Spain pick-and-roll » inversé, où « Wemby » servait de relayeur entre le meneur et l’arrière, plutôt que de poseur d’écran intermédiaire. De quoi offrir un panier facile dans une raquette de Portland désertée.

Ces séquences ont plusieurs intérêts. Face aux Lakers, la stratégie des Spurs était de faire sortir un maximum Anthony Davis de la peinture, afin de priver Los Angeles de sa principale protection du cercle. Ainsi, sur le « pick-and-roll » inversé, Stephon Castle se retrouve face à Austin Reaves sous le cercle…

Toujours une vision globale grâce à sa taille

Il s’agit donc de prendre à revers les défenses agressives sur Victor Wembanyama, et le développement de ce dernier comme passeur devient donc un élément essentiel pour l’attaque texane.

« Je pense que c’est en progrès » explique le Français. « Parce que c’est évidemment la prochaine étape dans ma carrière. Je veux rendre mes coéquipiers meilleurs, mais je dois aussi être plus agressif sur le terrain pour libérer mes coéquipiers, pour leur donner des tirs ouverts. Mais c’est une route que je veux emprunter à fond. »

C’est en effet un paradoxe bien connu en NBA : les lignes de passes sont meilleures lorsqu’on essaie d’abord de scorer, ou quand l’adversaire pense qu’on essaie d’abord de scorer.

Plus Victor Wembanyama sera agressif et craint par les défenses adverses, plus il dominera ses adversaires, et plus il aura d’ouvertures pour servir ses camarades. Même s’il montre qu’il a déjà de très bons instincts dans le domaine. La passe à Stephon Castle est ainsi difficile, Dorian Finney-Smith ayant plutôt bien anticipé, mais « Wemby » parvient à la contourner grâce à ses bras immenses pour parfaitement servir son coéquipier dans l’espace.

« C’est toujours le joueur le plus grand sur le terrain », rappelle Tre Jones. « Il peut faire ses lectures et ses « moves » tout en voyant l’ensemble du terrain. Quand il prend son temps, il peut tout faire ».

La tête dans les nuages, il a ainsi toujours une vision claire de l’ensemble du terrain, et avec son envergure de 2m43, il peut contourner ses adversaires pour trouver des lignes de passes inatteignables pour les autres joueurs. Et quand il utilise pleinement ces avantages, tous les Spurs en profitent, Stephon Castle le premier.