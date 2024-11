Gregg Popovich victime d’un « mini-AVC »

On se demandait ce dont souffrait Gregg Popovich, éloigné du banc des Spurs depuis une dizaine de jours à cause d’un problème de santé. Finalement, ESPN nous apprend que le légendaire coach texan a été victime d’un « mini-AVC » le 2 novembre dernier et qu’il devrait être en mesure de se rétablir complètement, avant de revenir aux affaires.

Toujours absent pour une durée indéterminée, le technicien de bientôt 76 ans a déjà raté les six derniers matchs de San Antonio et, sans lui, c’est Mitch Johnson qui assure l’intérim à Fort Alamo, pour un bilan de trois victoires et trois défaites (5-6 en cumulé, pour une 12e place à l’Ouest).

Après coup, il se disait que Gregg Popovich « allait bien » et qu’il avait simplement « besoin de repos », les Spurs se voulant rassurants concernant son état de santé. Avant que ESPN ne se montre davantage inquiet à son sujet, évoquant un « problème sérieux ».