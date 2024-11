Gregg Popovich absent pour une durée indéterminée à cause de son état de santé…

Alors qu’il fêtera ses 76 ans dans moins de trois mois, Gregg Popovich est contraint de s’éloigner du banc des Spurs pour une durée indéterminée, comme annoncé par ESPN.

En cause : un problème de santé, dont on ignore encore l’origine, qui l’avait déjà poussé à manquer le match de samedi contre Minnesota. Le légendaire entraîneur de San Antonio en ratera au moins deux de plus, chez les Clippers ce lundi puis à Houston mercredi, et peut-être d’autres en attendant d’aller mieux… Selon le San Antonio-Express News, le coach le plus victorieux de l’histoire « va bien » et il a simplement besoin de « repos ».

Après le match face aux Wolves, Chris Paul ne semblait toutefois pas particulièrement inquiet et il avait félicité Mitch Johnson pour l’intérim. « Mitch a fait du bon travail. Je pense que toute le staff a assuré. Il se passe toujours des choses dans cette ligue et, comme pour les joueurs, c’est au suivant de prendre la suite. Alors, bravo à Mitch, il a fait du bon boulot » avait-t-il réagi après la victoire des Spurs.

En l’absence de Gregg Popovich, c’est donc ce même Mitch Johnson qui continuera d’assurer l’intérim pour San Antonio (3v-3d). À bientôt 38 ans, il fait partie du « coaching staff » texan depuis 2019.