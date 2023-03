Mitch Johnson, la belle histoire des Spurs

Après avoir mis fin à une série de 16 défaites de suite face au Jazz mardi soir, les Spurs ont enchainé une deuxième victoire d’affilée, cette fois-ci à domicile face aux Pacers (110-99). Si Jeremy Sochan a été le principal artisan de ce succès avec son tout premier double-double en carrière à 22 points et 13 rebonds, le rookie a d’abord eu des mots pour son coach : « L’entraîneur a fait de l’excellent travail, et il nous a beaucoup aidés ».

Première victoire pour Mitch Johnson

Si Jeremy Sochan s’est permis de mettre en avant son coach, c’est parce qu’il ne s’agissait pas Gregg Popovich ! Le mythique coach de San Antonio était malade, et comme son premier assistant Brett Brown l’était aussi, c’est le méconnu Mitch Johnson qui a dirigé l’équipe.

Malgré la victoire, sa première en carrière, ce dernier n’a pas voulu s’accorder le crédit de celle-ci.

« Les joueurs ont tenté sans doute de suivre le leadership de Pop, même s’il n’était pas là » a déclaré Mitch Johnson. « Ils savent ce qu’il aurait dit ».

Si Mitch Johnson a décroché sa première victoire comme « head coach », il ne s’agissait pas pour autant de son premier match. Ce dernier avait ainsi déjà remplacé Gregg Popovich auparavant. C’était en mai 2021, lorsque Coach Pop’ s’était absenté pour assister à la cérémonie d’intronisation de Tim Duncan au Hall of Fame. Ce soir-là, les Spurs avaient pris une grosse fessée contre les Suns (140-103). Cette fois, ça s’est beaucoup mieux passé, et comme le veut la tradition, il a eu droit à une douche d’eau glacée dans les vestiaires.

« J’avais coaché un match quand Pop était allé au Hall of Fame de Timmy et nous avions perdu de 50 points » exagère cet ancien joueur de Stanford. « Mais ce soir, pour être franc, c’était plaisant. C’est le basket. C’est ce que j’aime faire. Il n’y a rien que j’ai fait différemment ou que j’ai essayé de changer. Nous avons un programme et Pop donne le ton de A à Z. Cela va de lui aux joueurs et à tous les autres ».