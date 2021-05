Impossible pour Gregg Popovich de rater l’entrée de Tim Duncan au Hall of Fame

Gregg Popovich avait longtemps expliqué qu’il quitterait le banc des Spurs au moment où Tim Duncan prendrait sa retraite. Finalement, le « Big Fundamental » est parti depuis 2016 et l’entraîneur est resté.

Mais le technicien sera toujours associé à l’ailier fort, avec lequel il a remporté cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) et vécu tant de grands moments, tant d’émotions. Alors, Gregg Popovich a pris un jour de congé, laissant les Spurs à son assistant Mitch Johnson face aux Suns afin de se rendre à Springfield pour assister à l’intronisation de Tim Duncan au Hall of Fame. Le symbole du lien instantané et quasi-magique entre le joueur et son coach.

« Ça a débuté là », explique l’ancien intérieur au sujet de la fameuse visite de Gregg Popovich aux Iles Vierges, juste après sa Draft, en 1997. « Ça a commencé lorsqu’il a décidé de faire ce détour pour me connaître en tant que personne, pour rencontrer mes amis, pour voir mon père, pour s’asseoir et discuter avec moi. Ça a commencé là. Il a construit cette confiance dès le début, en essayant simplement de comprendre qui j’étais. Pas seulement en tant que basketteur, mais également en tant que personne. »

« C’est comme si un respect immédiat s’était installé entre nous. Comme si nous étions des âmes sœurs » assurait il y a quelques années l’entraîneur en évoquant cette visite. Parti à la rencontre de cet ancien nageur très doué, qui avait abandonné ce sport suite au décès de sa mère, Gregg Popovich avait rencontré son basketteur de rêve.

