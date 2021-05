Phoenix écrase San Antonio pour encore rêver du trône de l’Ouest

Il n’y a pas eu match entre des Suns toujours en course pour accrocher la première place et une formation de San Antonio assurée de finir 10e à l’Ouest et qui s’est présentée sans Gregg Popovich, convié à l’intronisation de la classe 2020, et donc de Tim Duncan, au Hall of Fame, ni ses titulaires, laissés au repos.

Chris Paul et Devin Booker aux petits soins

À l’arrivée, l’addition est salée et Phoenix s’est offert une belle répétition générale à l’approche de l’heure de vérité, avec des leaders en forme et un « supporting cast » également au rendez-vous.

Phoenix utilise parfaitement ses points forts pour prendre les commandes dès les premières minutes du match. Chris Paul trouve Jae Crowder puis Devin Booker pour les deux premiers paniers à 3-points de la rencontre, Mikal Bridges s’illustre par un dunk et un panier derrière l’arc et les Suns sont déjà à +12 après un panier à mi-distance de CP3 (7-19). Auteur de 14 points dans le premier quart-temps, Devin Booker enchaîne ensuite les coups d’éclat pour porter la marque à 17-34 après 12 minutes.

Les bons passages successifs de Gorgui Dieng et Keldon Johnson ramènent brièvement les Spurs à -10 (39-49). Le tandem Paul-Booker met alors les points sur les i avec deux missiles à 3-points qui lancent la formation de Monty Williams sur un 14-4 conclu par un nouveau dunk de Mikal Bridges et un panier de Chris Paul (43-63).

Jusqu’à +42 …

Déjà en grande difficulté à l’issue de la première mi-temps (47-68), les Spurs, coachés par Mitch Johnson, perdent complètement pied en encaissant 41 points dans le troisième quart-temps.

C’est encore une fois le duo Paul-Booker qui s’occuper de faire grimper l’addition à 86-56 avant de rejoindre le banc et de passer le relais à Cameron Payne, Langston Galloway ou encore Torrey Craig, ce dernier bouclant la période d’un missile à 3-points pour porter l’écart à un improbable +39 (70-109).

Vainqueurs 140 à 103 après avoir compté jusqu’à 42 points d’avance, les Suns vont tenter d’en faire de même demain pour la dernière rencontre de la saison régulière. Si le Jazz perd de son côté à Sacramento, ils termineront carrément premiers de la conférence Ouest !