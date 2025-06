Le mode d’emploi complet de la Draft 2025

Les Finals NBA 2025 à peine terminées, c’est déjà l’heure de la Draft dans la Grande Ligue. Un évènement qui s’étale désormais sur deux jours, avec le premier tour ce mercredi 25 juin, et un deuxième tour demain.

Mais contrairement à l’an passé, les deux tours auront cette fois tous les deux lieu au Barclays Center de Brooklyn.

QUAND ?

C’est donc cette nuit, à partir de 02h00 du matin, heure française, que se tiendra le premier tour de la Draft 2025. Ce sera à suivre sur beIN Sports 1 en France, et sur ABC/ESPN aux Etats-Unis.

COMMENT ÇA MARCHE ?

La « lottery » a déterminé l’ordre des équipes, les Mavericks ayant récupéré le gros lot. Ce sont donc eux qui parleront en premier et qui lanceront cette Draft en appelant le joueur qu’ils souhaitent récupérer. Mais il n’y a pas trop de suspense sur le fait que c’est Cooper Flagg qui sera appelé en premier par Adam Silver.

Les Spurs, qui ont obtenu le deuxième choix de la cuvée, auront ensuite cinq minutes de réflexion pour annoncer leur choix, ou pour négocier avec d’autres franchises…

L’opération se répète ensuite, les Sixers, qui possèdent le 3e choix, ayant à leur tour cinq minutes de réflexion dès que San Antonio aura parlé. Et ainsi de suite jusqu’aux Clippers, qui clôtureront le premier tour avec le 30e choix.

QUI SONT LES FAVORIS ?

Il ne fait guère de doute que Cooper Flagg et Dylan Harper seront choisis aux deux première places de la cuvée. Owen Philips a ainsi compilé les prédictions des 12 analystes les plus influents sur la Draft, qui se basent sur des modèles statistiques ou sur du scouting pur et dur (même s’ils mélangent souvent les deux) et le résultat est clair : l’ailier de Duke et le meneur/arrière de Rutgers font l’unanimité, en termes de stats et d’impression visuelle.

Cette Draft 2025 devrait ainsi véritablement commencer à la 3e place, avec le choix des Sixers. Ces derniers vont-ils miser sur Ace Bailey, qui les a évités et qui aimerait visiblement rejoindre des équipes qui peuvent lui promettre plus de responsabilités, comme les Wizards (6), les Pelicans (7) et les Nets (8) ?

Mais des échanges peuvent également tout chambouler au dernier moment, alors que des rumeurs indiquent que le Thunder et les Celtics pourraient tenter de récupérer un choix dans le Top 10 de la cuvée…

ET LES FRANÇAIS ?

Il y a six Français inscrits à la Draft 2025 : Noa Essengue, Nolan Traoré, Joan Beringer, Noah Penda, Maxime Raynaud et Mohamed Diawara. Pas de potentiel premier choix de la cuvée après Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher, mais possiblement cinq tricolores au premier tour…

Noa Essengue, qui a fait une croix sur les derniers matchs de la finale du championnat allemand pour être à New York, pourrait même être appelé dans le Top 10 après avoir affiché ses qualités physiques et sa polyvalence défensive avec Ulm. Annoncé potentiellement dans le Top 3 à l’entame de la saison, Nolan Traoré a beaucoup glissé depuis, la faute notamment à un tir extérieur très fluctuant. Sa future destination est donc un mystère.

La météorite Joan Beringer pourrait donc bien être appelée avant le meneur de Saint-Quentin, ses qualités athlétiques et sa force d’intimidation ayant marqué les esprits des différents scouts.

Noah Penda et Maxime Raynaud devraient eux être appelés en fin de premier tour. Le premier est un joueur solide, qui peut potentiellement se glisser dans n’importe quelle équipe et servir de liant. Le second a petit à petit effacé les doutes à son sujet, en étant l’une des plus fortes progressions des dernières semaines.

Pour Mohamed Diawara, par contre, le premier tour semble inaccessible et il devra sans doute attendre demain, et le deuxième tour, pour savoir si une franchise NBA lui fait confiance.