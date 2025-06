Draft 2025 | Présentation de Noah Penda (Le Mans)

On attendait beaucoup de Nolan Traoré, évoqué la saison dernière comme un des plus sérieux candidats au Top 10 voire 5 de cette Draft. Le titre de meilleur jeune de Betclic Elite n’est pourtant pas revenu au meneur de Saint-Quentin… mais à Noah Penda pour sa toute première saison parmi l’élite, après deux années d’apprentissage concluantes en Pro B à Vichy-Clermont.

NOah Penda avait déjà brillé lors du dernier Eurobasket U20, terminant avec la meilleure évaluation des Bleuets champions d’Europe, déjà sous les ordres de Guillaume Vizade, son entraîneur en Auvergne puis au Mans cette année. Et si l’ailier était le Tricolore le plus sous-côté de cette promotion ?

Il y a de quoi le penser tant Noah Penda est un joueur précieux pour une équipe, pas une star, mais un joueur de complément idéal dans l’aile. Poste 3 physique, le joueur de 20 ans a déjà un corps prêt pour la NBA, contrairement à certains prospects fraîchement sortis de NCAA. Le Bondynois ne cesse de prendre en coffre et est aujourd’hui un des joueurs les plus solides à son poste dans cette promotion.

Le complément parfait pour un jeu de « couteau suisse », qui n’excelle pas vraiment dans un domaine, mais capable de produire dans beaucoup de domaines. Et comme Noah Penda a passé des caps continuellement depuis ses débuts professionnels, il y a de quoi espérer pour lui comme pour sa possible future franchise ne pas avoir tout vu.

Profil

Poste : ailier – ailier-fort

Taille : 2,03m

Poids : 110kgs

Equipe : Le Mans Sarthe Basket

Stats 2024/25 : 10,3 points, 5,5 rebonds, 2,6 passes, 1,3 interceptions, 0,9 contre en 27,4 minutes (saison régulière et playoffs confondus)

Points forts

– Le physique. Passé de 103 à 110 kilos en une saison, Noah Penda n’est pour autant pas un joueur lourd, grâce à un centre de gravité plutôt bas pour son gabarit, et une bonne mobilité latérale. S’il doit faire attention à ne pas trop faire pencher le curseur vers sa puissance, gagner en muscles l’a rendu plus tranchant à l’impact en pénétration, et plus résistant encore au contact en défense.

– La défense. C’est peut-être son meilleur fond de commerce. Joueur instinctif de ce côté du parquet, Noah Penda est une menace en aide défensive et sur la lecture des lignes de passes. Il a signé cette saison huit matchs de championnat à au moins quatre « stocks », les interceptions et contres cumulés. S’il manque de vitesse sur les rotations contre des meneurs vifs, il sait compenser par son anticipation et son timing au contre.

– La qualité de passe. S’il ne faut pas s’attendre à voir Noah Penda devenir un « point forward », il est un vrai connecteur du jeu de ses équipes, ce depuis ses années espoir. Très bon passeur pour trouver un coéquipier libre après avoir attaqué le cercle, il fait les bons choix au bon moment.

Points faibles

– Un tir encore en construction. Plus qu’une vraie faiblesse, son shoot est un travail au long cours, qui commence juste à porter ses fruits. Noah Penda n’a pas peur de prendre ses tirs, et sa mécanique de shoot pourra fonctionner NBA. Et il semble avoir déjà progressé cette année, avec 37,5 % à 3-points sur réception de passe, une nouvelle corde à son arc qui le rendrait encore plus intéressant offensivement pour amener au spacing de son équipe.

– La création pour lui-même. S’il est un bonheur pour le collectif, on imagine mal Noah Penda devenir un joueur à qui donner le ballon en fin de possession pour trouver une solution. Il n’a pas aujourd’hui les armes pour être un scoreur, faute de qualités pour faire la différence individuellement (vitesse, dribble…). Cela se ressent aussi au moment de finir les actions au cercle avec un moyen 54,9 % de réussite près du cercle, en dépit de son avantage de puissance.

Comparaison

Poste 3-4 complet, bon défenseur et capable d’apporter des deux côtés du terrain, Noah Penda a des airs de Wilson Chandler, lui aussi rapidement mature dans son jeu et par son physique à son arrivée en NBA, avec un peu moins de qualités de finisseur, mais de meilleures comme distributeur. Le côté touche à tout de son jeu et la fibre française rappelle évidemment Nicolas Batum, voire Boris Diaw, surtout s’il venait petit à petit à prendre en masse et se décaler vers la raquette.

Pronostic

Fin de premier tour, probablement entre la 20e et la 30e place. Il pourrait éventuellement glisser en début de deuxième tour, et en deviendrait aussitôt un des joueurs les plus courtisés.