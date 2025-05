Annoncé en fin de premier tour de la prochaine Draft (28e dans la dernière « Mock Draft » d’ESPN), Noah Penda vient d’être élu « meilleur jeune » de Betclic Elite. C’est à l’entraînement, à travers une vidéo de ses proches, que l’ailier du Mans (20 ans) a appris la nouvelle et qu’il a pu être félicité par ses coéquipiers.

Pour sa première saison en Betclic Elite, Noah Penda a tourné à 10.2 points, 5.1 rebonds, 2.6 passes décisives, 1.4 interception et 0.9 contre de moyenne en 27 minutes par rencontre.

Précieux et solide des deux côtés du terrain, il avait été sélectionné au All-Star Game et il a surtout grandement contribué à la belle saison de son club, vainqueur surprise de la Leaders Cup, finaliste de la Coupe de France et qualifié pour les playoffs avec une jolie 6e place à l’issue de la saison régulière (même s’il reste un match à jouer).

L’an passé, c’était Zaccharie Risacher qui avait décroché le trophée, après un triplé de Victor Wembanyama.

https://twitter.com/MSB_Officiel/status/1922680694817390862

Le palmarès complet

1988 | Hugues Occansey (Limoges)

1989 | Jim Bilba (Cholet)

1990 | Antoine Rigaudeau (Cholet)

1991 | Antoine Rigaudeau (Cholet)

1992 | Antoine Rigaudeau (Cholet)

1993 | Yann Bonato (Antibes)

1994 | Alain Digbeu (Villeurbanne)

1995 | Alain Digbeu (Villeurbanne)

1996 | Fabien Dubos (Pau-Orthez)

1997 | Frédéric Weis (Limoges)

1998 | Willem Laure (Dijon)

1999 | Frédéric Weis (Limoges)

2000 | David Gautier (Cholet)

2001 | Tony Parker (Paris)

2002 | Boris Diaw (Pau-Orthez)

2003 | Pape-Philippe Amagou (Le Mans)

2004 | Pape-Philippe Amagou (Le Mans)

2005 | Mickael Mokongo (Chalon/Saône)

2006 | Ian Mahinmi (Le Havre)

2007 | Nicolas Batum (Le Mans)

2008 | Nicolas Batum (Le Mans)

2009 | Thomas Heurtel (Pau-Lacq-Orthez)

2010 | Andrew Albicy (Paris-Levallois)

2011 | Evan Fournier (Poitiers)

2012 | Evan Fournier (Poitiers)

2013 | Livio Jean-Charles (Lyon-Villeurbanne)

2014 | Clint Capela (Chalon/Saône)

2015 | Petr Cornelie (Le Mans)

2016 | Frank Ntilikina (Strasbourg)

2017 | Frank Ntilikina (Strasbourg)

2018 | Adam Mokoka (Gravelines-Dunkerque)

2019 | Théo Maledon (Lyon-Villeurbanne)

2020 | Non attribué

2021 | Victor Wembanyama (Nanterre)

2022 | Victor Wembanyama (Lyon-Villeurbanne)

2023 | Victor Wembanyama (Boulogne-Levallois)

2024 | Zaccharie Risacher (Bourg-en-Bresse)

2025 | Noah Penda (Le Mans)