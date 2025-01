Rendez-vous les 25 et 26 juin pour la Draft 2025

Afin de donner plus de temps aux franchises (qui le souhaitaient) de choisir les joueurs ou d’effectuer des échanges, tout en offrant également plus de visibilité au second tour, souvent expédié et négligé en fin de soirée, la Draft fut, l’année dernière et pour la première fois, organisée sur deux jours. Ce sera encore le cas en 2025.

Rendez-vous donc les mercredi et jeudi 25 et 26 juin à Brooklyn, au Barclays Center, pour l’événement diffusé en direct sur ABC et ESPN.

Comme lors de la Draft 2024, les équipes disposeront toujours de cinq minutes de réflexion entre chaque choix du premier tour, où Cooper Flagg est annoncé comme le grand favori pour être appelé le premier. Le lendemain, pour le second tour, elles n’auront plus que quatre minutes entre chaque choix.

The NBA announced today that the NBA Draft 2025 presented by State Farm will take place on Wednesday, June 25 and Thursday, June 26 at Barclays Center in Brooklyn, New York. pic.twitter.com/wMjnflFuZX — NBA Communications (@NBAPR) January 28, 2025

Il y a 15 jours, la NBA avait déjà dévoilé les dates officielles de la « lottery » de 2025, et comme l’an dernier, celle-ci aura lieu le 12 mai prochain, entre le « NBA G-League Combine » du 9 au 11 mai et le « NBA Draft Combine » (du 11 au 18 mai) où tous les prospects du monde auront l’occasion d’être passés sur le gril par les 30 franchises de la ligue.