Le syndicat des joueurs entérine le passage à une Draft sur deux jours

Il ne faudra plus parler de « la nuit de la Draft », mais « des nuits de la Draft ». ESPN confirme que la NBA a décidé de scinder l’événement sur deux jours, et cette année, la Draft devrait donc se dérouler les 26 et 27 juin à Brooklyn. Ce mercredi, le syndicat des joueurs a donné son accord, et l’annonce officielle aura lieu lors du All-Star Week-End.

À la demande des équipes, qui souhaitent avoir plus de temps pour choisir les joueurs ou effectuer des échanges, le premier jour sera consacré au premier tour, et ce n’est que le lendemain qu’aura lieu la révélation des joueurs sélectionnés au second tour. Ce ne ne sera pas au Barclays Center comme le premier tour, mais dans les bureaux newyorkais d’ESPN.

Pour Adam Silver, il s’agit, aussi, de redonner de la valeur à ce second tour, souvent expédié au bout de la nuit.

« Pour moi, ça me paraît injuste pour les joueurs sélectionnés au second tour d’être encore à l’antenne à minuit et demi, heure de l’Est » avait-il expliqué en décembre. « Je m’en tiens aux joueurs qui me viennent à l’esprit, (Nikola) Jokic (41e choix en 2014 au beau milieu d’une publicité !), Draymond Green (35e choix en 2012) évidemment. Ce sont simplement deux exemples que j’ai en tête, des joueurs de calibre All-Star, MVP, comme seconds tours de Draft. »

ESPN dévoile les détails de cette « nouvelle » Draft. Ainsi, les équipes disposeront toujours de cinq minutes de réflexion entre chaque choix premier tour. Le lendemain, dans les bureaux d’ESPN, elles n’auront plus deux, mais quatre minutes de réflexion entre chaque choix au second tour.