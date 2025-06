La Nike GT Hustle 3 a réussi un retour remarqué après plusieurs mois d’absence en sortant une nouvelle version destinée à « Wemby » et baptisée « Be Unique Everyday ». Le coloris « Red Stardust » et ce nouveau coloris « Ashen Slate » sont à leur tour sortis depuis.

Ce dernier se caractérise par différentes teintes de gris pour habiller la tige et un « Swoosh » noir ressortant sur l’empeigne. L’ensemble repose sur une semelle blanche et grise assorti d’un léger filet bleu ciel.

La Nike GT Hustle 3 « Ashen Slate » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.