Un nouveau record de Français dans une Draft NBA

La saison passée, la France avait établi un record avec quatre représentants au premier tour d’une Draft : Zaccharie Risacher (1er choix, Hawks), Alex Sarr (2e, Wizards), Tidjane Salaun (6e, Hornets) et Pacôme Dadiet (25e, Knicks). Avec la sélection de Melvin Ajinça au second tour par les Mavericks, le camp tricolore avait même égalé un record avec cinq éléments dans une Draft.

C’était aussi bien que dans la Draft 2016 avec Guershon Yabusele (16e choix, Boston), Timothé Luwawu-Cabarrot (24e, Philadelphie), David Michineau (39e, LA Clippers), Isaiah Cordinier (44e, Atlanta) et Petr Cornelie (53e, Denver).

La France, numéro 1 des nations étrangères

Il aura donc fallu attendre 2025 pour que ce record tombe, et cette marque est équilibrée avec trois joueurs au premier tour (Noa Essengue, Joan Beringer, Nolan Traoré) et trois au second tour (Noah Penda, Maxime Raynaud et Mohamed Diawara).

Avec six éléments, la France est la nation, hors États-Unis, la plus représentée de cette Draft, devant l’Australie (4). Étonnamment, le Canada ne place qu’un seul joueur : Will Riley, sélectionné par le Jazz.