Les Celtics n’ont jamais été proches d’échanger Jaylen Brown ou Derrick White

Au démarrage de la saison prochaine, deux des titulaires « historiques » des Celtics devraient être encore en poste : Jaylen Brown et Derrick White. Deux hommes que la maison verte n’avait pas l’intention de transférer, assure aujourd’hui Mike Zarren, le vice-président de la franchise.

« Ces deux gars sont vraiment, vraiment d’excellents joueurs NBA, et il n’y a jamais eu quoi que ce soit de proche d’une discussion sérieuse à leur sujet. Je ne sais pas d’où viennent toutes ces rumeurs, mais ces joueurs sont des éléments clés de notre équipe, et nous avons de la chance de les avoir avec nous », assure le dirigeant.

Les rumeurs en question ont émergé dans le contexte de l’opération dégraissage démarrée par les Celtics ces derniers jours. Jayson Tatum blessé pour une longue durée, Boston a envoyé Jrue Holiday vers Portland et Kristaps Porzingis vers Atlanta, deux protagonistes du titre de 2024.

250 millions de dollars d’économies

Ces mouvements vont permettre à l’équipe d’économiser plus de 250 millions de dollars en salaires et en pénalités de taxe. Ils ont également permis à Boston de passer sous le seuil du fameux « second apron », ce que l’équipe considérait comme une nécessité pour l’intersaison.

Car le dirigeant rappelle qu’avec ces pénalités, « vous pouvez perdre vos futurs choix de Draft. Ils peuvent être rétrogradés. Ils peuvent être gelés, puis rétrogradés à la 30e position, c’est très important, car on utilise souvent ces choix pour aller chercher de bons joueurs, en plus de simplement les utiliser pour drafter. Et il y a tout un tas de transactions que vous ne pouvez tout simplement pas faire quand vous êtes au sommet de la grille salariale. »

Les Celtics étaient conscients de ces aspects quand, en 2023, ils ont fait venir les deux joueurs en question pour partir à la chasse au titre. « Et maintenant, on est arrivés à un point où il faut réfléchir à la suite. Je pense que personne n’apprécie vraiment cette situation », confie Mike Zarren, pour qui l’obtention du titre a été une validation du pari fait à l’époque.

Et si une offre alléchante se présente…

« On pouvait faire un bond en avant avant que les règles ne deviennent aussi punitives qu’elles allaient le devenir. C’était une décision très réfléchie à l’époque, et elle a porté ses fruits. Donc, on se sent bien par rapport à ça, évidemment. (…) Il y avait un moment à saisir, et je pense qu’on l’a saisi. Il y a une bannière qui sera là pour toujours grâce à ça, et maintenant, on travaille pour la prochaine », poursuit le dirigeant.

D’autres mouvements pourraient suivre. Sam Hauser reste un candidat possible à un échange, tout comme les nouveaux arrivants Anfernee Simons et Georges Niang. Mike Zarren, comme le rapporte le Boston Herald, n’a pas complètement écarté l’idée de transférer Jaylen Brown ou Derrick White si une offre suffisamment intéressante devait se présenter dans les semaines ou mois à venir.

Le dirigeant assure enfin que les Celtics n’ont pas de seuil précis de masse salariale qu’ils visent cet été, ajoutant qu’ils veulent surtout se mettre en position de concourir au titre une fois que Jayson Tatum sera remis de sa rupture du tendon d’Achille.