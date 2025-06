Euro 2025 | Les Bleus sans Victor Wembanyama ni Evan Fournier

Fin du (faux) suspense pour l’Équipe de France, puisque l’entraîneur des Bleus, Frédéric Fauthoux, et Boris Diaw, General Manager, viennent de dévoiler une pré-sélection de 18 joueurs pour l’EuroBasket 2025 (du 27 août au 14 septembre). Une pré-sélection sans Rudy Gobert, Victor Wembanyama ni Evan Fournier !

L’Équipe de France masculine se réunira à l’INSEP à partir du 24 juillet pour des bilans médicaux, avant de débuter sa campagne de préparation pour l’EuroBasket à compter du 27 juillet.

En l’absence d’Evan Fournier et Rudy Gobert, c’est un groupe beaucoup plus jeune qui va donc se lancer à l’assaut de la compétition européenne. Ce sera donc sans « Wemby », qui se remet de sa thrombose veineuse profonde et qui doit encore reprendre les entraînements avec contact, mais avec une nouvelle génération de joueurs NBA.

« Wemby » tout simplement « pas apte à jouer »

« Il n’était pas apte à jouer » a simplement expliqué Boris Diaw au sujet de l’intérieur All-Star des Spurs. « San Antonio n’a pas freiné mais a mis en place un protocole de retour à la compétition, pour une blessure aussi lourde, qui est long et qui prenait sur l’été, afin qu’il puisse revenir à 100% à la compétition ».

Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly, Alexandre Sarr, Ousmane Dieng et Moussa Diabaté sont ainsi de la partie, même s’il n’est pas certain qu’ils passent tous le “cut” final, six joueurs devant être libérés d’ici le 27 août.

Car l’effectif regorge de solides joueurs d’Euroleague, de Théo Maledon à Isaïa Cordinier en passant par Nadir Hifi, Matthias Lessort et Vincent Poirier, Guerschon Yabusele faisant la liaison.

Suffisant pour décrocher une nouvelle médaille à l’EuroBasket, après l’argent obtenu lors de l’édition 2022 ?

LES 18 JOUEURS DE LA PRÉ-SÉLECTION

Meneurs

Matthew Strazel

Théo Maledon

Frank Ntilikina

Sylvain Francisco

Extérieurs

Isaïa Cordinier

Bilal Coulibaly

Ousmane Dieng

Nadir Hifi

Timothé Luwawu-Cabarrot

Elie Okobo

Zaccharie Risacher

Intérieurs

Moussa Diabaté

Jaylen Hoard

Mouhammadou Jaiteh

Matthias Lessort

Vincent Poirier

Alexandre Sarr

Guerschon Yabusele