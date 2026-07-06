Pas de retour immédiat en NBA pour Isaac Bonga

Isaac Bonga et la NBA, c’est du genre «suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis». L’Allemand était évoqué ces derniers mois pour une possible nouvelle expérience outre-Atlantique. Son contrat avec le Partizan Belgrade la saison dernière avait repoussé l’échéance, pensait-on. Mais en dépit des rumeurs, Bonga va rester en Europe, puisque Basketnews annonce un accord avec le Panathinaïkos.

Parmi les joueurs les plus convoités d’Euroligue cet été, où son profil de 3-and-D athlétique fait des merveilles (10 points, 5,6 rebonds, 1,5 passe en 28 minutes cette saison), Bonga va s’engager pour plusieurs saisons avec le club d’Athènes. Son contrat comporte toutefois des clauses de sortie vers la NBA au terme de chaque saison précise Basketnews.

«Bonga avait priorisé un retour en NBA durant cette intersaison«, précise le média spécialisé. «Toutefois, le type d’opportunité qu’il recherchait en termes de rôle, d’ambition sportive et de situation globale, ne s’est pas concrétisée.»

Meilleur défenseur de l’Euro 2025, remporté avec l’Allemagne, Bonga semblait se diriger vers la NBA, alors que les Pistons avaient notamment un œil sur lui. Le 39e choix de la Draft 2018 avait joué pour les Lakers, les Wizards et les Raptors durant ses quatre ans dans la ligue, sans parvenir à trouver sa place.

Chose faite en Europe et en sélection nationale ces dernières années, durant lesquelles Bonga s’est affirmé comme un des meilleurs ailiers sur le Vieux Continent. Quatre franchises avaient approché le Partizan en février dernier pour récupérer le joueur de 26 ans, en vain.