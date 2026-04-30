Isaac Bonga se rapproche de Detroit

Déjà courtisé par plusieurs franchises NBA en février dernier, notamment après son bel EuroBasket 2025, le joueur du Partizan Belgrade continue de susciter l’intérêt outre-Atlantique. Selon Meridian Sport, Detroit aurait même intensifié ses démarches ces dernières semaines afin de le convaincre de faire son retour aux États-Unis.

Cette fois, le dossier pourrait être plus simple à boucler. Si aucun accord n’a encore été signé, Isaac Bonga devrait pouvoir changer d’horizon à partir du mois de juillet, sans être bloqué par une clause de sortie, comme cela avait pu être le cas précédemment. Reste toutefois un obstacle financier : pour se libérer de son contrat avec le Partizan, qui court jusqu’en 2027, l’Allemand devra s’acquitter d’une indemnité estimée à 875 000 dollars.

Le club serbe avait déjà repoussé les avances de quatre franchises NBA en février, refusant de perdre l’un de ses cadres en cours de saison. Mais à l’approche de l’été, un départ semble désormais de plus en plus envisageable.

Ailier physique, précieux défensivement et en nette progression derrière l’arc ces dernières années, Isaac Bonga présente un profil susceptible d’intéresser plusieurs équipes NBA en quête de taille, de polyvalence et d’intensité sur les postes extérieurs. Âgé de 26 ans, il connaît déjà la ligue, où il a évolué entre 2018 et 2022 sous les couleurs des Lakers, des Wizards puis des Raptors, avant de revenir en Europe pour obtenir davantage de responsabilités, d’abord au Bayern Munich, puis au Partizan Belgrade.

Drafté au second tour en 2018, en 39e position, Isaac Bonga s’est également distingué avec la sélection allemande. Aux côtés de Dennis Schröder et Franz Wagner, il a notamment remporté la Coupe du monde 2023, puis l’EuroBasket 2025, confirmant son rôle précieux dans l’un des collectifs les plus solides du basket international.