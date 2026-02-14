Les Pistons et trois autres franchises NBA sur la piste d’Isaac Bonga ?

Déjà suivi par des franchises NBA après le dernier EuroBasket, durant lequel il avait brillé avec la Mannschaft, Isaac Bonga reste visiblement dans le viseur de clubs de la Grande Ligue…

D’après Meridian Sport, le Partizan Belgrade vient ainsi repousser les offres de quatre franchises NBA, déterminées à offrir une belle compensation au club serbe afin qu’il libère l’ailier allemand de son contrat.

Et même s’ils ont déjà 15 joueurs sous contrat, les Pistons feraient partie des franchises intéressées.

Il faut dire que son profil d’ailier physique et défensif colle plutôt bien à la philosophie de jeu du leader de la conférence Est, d’autant plus qu’il a développé son shoot à 3-points lors de ses dernières années en Europe. Néanmoins, malgré la saison chaotique du Partizan Belgrade, le club n’aurait pas l’intention de lâcher Isaac Bonga.

Et s’il veut une deuxième chance en NBA, l’ailier de 26 ans devra sans doute attendre la saison prochaine.

Isaac Bonga Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAL 22 6 15.2 0.0 60.0 0.4 0.7 1.1 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2 0.9 2019-20 WAS 66 19 50.4 35.2 81.2 1.1 2.3 3.4 1.2 2.4 0.7 0.9 0.3 5.0 2020-21 WAS 40 11 37.0 27.7 62.5 0.5 1.2 1.7 0.6 1.6 0.3 0.6 0.2 2.0 2021-22 TOR 15 5 23.1 25.0 62.5 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7 0.5 0.1 0.1 0.8 Total 143 13 43.2 30.0 75.9 0.7 1.5 2.2 0.8 1.7 0.5 0.6 0.3 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.