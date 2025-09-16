Isaac Bonga ne pourra pas rejoindre la NBA dans l’immédiat

Franz Wagner n'a pas manqué de faire la publicité d'Isaac Bonga, afin que son coéquipier en sélection allemande retrouve une place en NBA. Sauf que c'est techniquement trop tard pour la saison 2025/26…

Le site serbe Mozzart Sport précise ainsi que l'ailier a bien une clause de sortie pour la NBA, négociée lors de sa récente prolongation avec le Partizan Belgrade, mais que celle-ci a expiré pour la saison qui vient.

Isaac Bonga devra donc attendre un an pour rejoindre la Grande Ligue, si des offres se matérialisent. En tout cas, au sein de la Mannschaft, tout le monde est persuadé qu'il a sa place dans la Grande Ligue.

« La différence entre l'Euroleague et la NBA est minime »

« Il a déjà joué en NBA, donc il mérite d'y être et je suis convaincu qu'il peut y jouer », a expliqué Maodo Lo. « Au niveau où nous jouons, la différence entre l'Euroleague et la NBA est minime. Si vous me demandez mon avis, bien sûr que Bonga peut jouer en NBA. Il suffit de lui donner un contrat et un stylo pour signer. »

Pour l'ancien joueur du Paris Basketball, qui va désormais rejoindre le Zalgiris Kaunas, il s'agit souvent d'une simple question d'opportunité pour les « role players » européens.

« Je pense que c'est vrai pour beaucoup de joueurs européens. Ce n'est absolument pas impossible (de rejoindre la NBA). Si vous savez bien tirer à 3-points, si vous avez un haut niveau athlétique et un bon niveau physique, vous pouvez jouer en NBA, c'est certain. Isaac Bonga a tout cela et peut évoluer en NBA » conclut-il ainsi.