Facteur X de l’Allemagne, Isaac Bonga reviendra-t-il en NBA ?

Si Dennis Schröder a été élu MVP de l'EuroBasket 2025, c'est Isaac Bonga qui fut désigné meilleur joueur de la finale face à la Turquie. Il faut dire que l'ailier du Partizan Belgrade a fait très mal à la sélection d'Alperen Sengun, avec ses 20 points à 8/11 au tir, et surtout 4/4 derrière la ligne à 3-points.

Il termine ainsi la compétition avec 9.9 points de moyenne à un superbe 45% de loin. Ses trois tirs à 3-points réussis en deuxième mi-temps en finale ont ainsi fait beaucoup de bien à la Mannschaft. Tout comme son rebond offensif, à 32 secondes de la fin, pour permettre à Dennis Schröder de pousser l'avance à trois points (86-83).

« Cela montre juste que les petits détails, comme un rebond, peuvent changer le cours d'un match et permettre de remporter la victoire. Je suis très heureux d'avoir pris ce rebond et que nous ayons gagné », explique-t-il.

Sa finale va continuer de nourrir la discussion sur un possible retour en NBA. Pour son compatriote Franz Wagner, il ne fait aucun doute que l'ailier de 25 ans mérite une seconde chance.

Une clause de sortie vers la NBA

« Est-ce que je pense qu'Isaac mérite une autre chance en NBA ? Oui » avait-il répondu sur le sujet. « Il a montré depuis quelques saisons maintenant qu'il est un défenseur d'élite, qu'il shoote très bien à 3-points et qu'il peut faire quelques actions en sortie de dribble aussi. De nombreuses équipes pourraient être intéressées par Isaac. »

Drafté en 39e position en 2018, Isaac Bonga n'avait pas réussi à trouver sa place aux Lakers, ni même aux Wizards et aux Raptors. La faute notamment à un shoot à 3-pts trop peu fiable. Sauf que lors de cet Euro, et plus largement lors de sa saison au Partizan Belgrade (41% en Euroleague), il a montré de sérieux progrès dans le domaine.

De quoi en faire désormais un joueur très sous-estimé ?

« C'est quelque chose dont vous pouvez discuter » répliquait-il aux journalistes sur le sujet. « Pour moi, le plus important, c'est que nous ayons remporté ce match. La seule chose que j'ai à dire, c'est que nous sommes champions du Monde et champions d'Europe. Je pense que cela se passe de commentaire ».

Prolongé par le Partizan Belgrade jusqu'en 2027, Isaac Bonga dispose toutefois d'une clause de sortie lui permettant de rejoindre une franchise NBA. Reste à voir s'il recevra des offres fermes dans les prochains jours…