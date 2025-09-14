L’Allemagne réalise le doublé : championne du Monde et d’Europe !

Dennis Schröder, ce héros ! Presque invisible en première mi-temps, le meneur a renversé une finale indécise de bout en bout et offert à l’Allemagne son deuxième titre de champion d’Europe, après 1993, au bout du bout du suspense !

Turquie, démarrage éclair

Sous la direction du Français Yohan Rosso, cette finale européenne a tenu toutes ses promesses. Poussés par les centaines de supporters éparpillés dans la Xiaomi Arena, les coéquipiers de Cedi Osman et Shane Larkin ont réalisé l’entame parfaite : 100% aux tirs, une défense de fer et déjà 13-2 en 2 minutes 40 !

Hésitant sur ses premières initiatives, Franz Wagner a sonné la révolte, accompagné par un Isaac Bonga ultra intense des deux côtés du terrain, 12 d’évaluation après 7 minutes. Et l’Allemagne a aussitôt remis les compteurs à zéro (14-14).

Le début d’un véritable mano a mano, avec avantage psychologique pour la Mannschaft en fin de premier acte (24-22), et deux fautes sifflées à Alperen Sengun, qui pointait déjà à 3 contres, en bonus.

Aidés par la bonne entrée de Tristan Da Silva, les Allemands ont mené de 6 unités mais les Turcs ont répliqué par un 8-0 et repris les commandes au retour d'Alperen Sengun (32-35). Un score préservé après une longue pause vidéo sur un contre en haute altitude – finalement validé – d’Adem Bona.

Alperen Sengun sous la menace

Portée par sa défense (8 pertes de balles provoquées en première mi-temps), la Turquie a compté jusqu’à 8 points d’avance et gardé la tête à mi-parcours en s’appuyant sur Alperen Sengun, inarrêtable en attaque… mais auteur de sa troisième faute personnelle, sur un passage en force, juste avant la pause (40-46).

Insuffisant toutefois pour inquiéter Dennis Schröder – malgré sa première mi-temps mitigée – et ses coéquipiers, qui ont profité de l’absence du pivot des Rockets au retour des vestiaires pour reprendre les commandes en 2 minutes 25 (50-49).

Une nouvelle fois, c’est au retour d’Alperen Sengun, accompagné par des “MVP, MVP” à chaque lancer-franc, que l’équipe d’Ataman, portée par ailleurs par un Cedi Osman en mission, a repris le leadership (55-61).

Adroit de loin, le banc d’Alan Ibrahimagic a répondu avec autorité, prenant même la tête durant une possession (65-63). Mais c’est la Turquie qui allait ouvrir l’ultime quart-temps du tournoi en tête (66-67). Et prendre 6 points d’avance après deux fautes offensives allemandes et une catapulte d’Osman (66-72) !

Schröder, ce héros

Mais l’Allemagne a encore tenu le choc grâce à Bonga dans le corner et l'agressivité de Thiemann (71-72), sorti quelques instants plus tard après un choc à l’arcade. Mais après quelques minutes de flottement, la quatrième faute de Sengun, et deux tirs lointains d’Obst et Bonga, c’est la Mannschaft qui repassait devant à 3 minutes 35 du dénouement (77-76) !

Le 3-points de Sipahi suivi du dunk de Bonga ont donné une égalité parfaite à 2 minutes 15 du buzzer (79-79). Le tout début d’un money time de folie qui a vu Shane Larkin faire un 2/2 sur la ligne (79-81), la réponse de Theis longue distance (82-81), la nouvelle percée de Larkin (83-82) et la réponse de Schröder (84-83) !

Un leader allemand qui a profité de l’énorme raté de Sengun face au cercle et du rebond offensif de Bonga pour distiller le shoot de la soirée pour donner +3 à 18,9 secondes à jouer (86-83) !

À court de solution, Alperen Sengun a tenté de récupérer une faute sur son ultime tentative à 3-points, quand Dennis Schröder a lui mis ses deux lancers-francs et été acclamé par la foule de “MVP, MVP”. Légendaire !

Et à la fin, l’Allemagne gagne encore !

Trois ans après le bronze et deux ans après son titre mondial, l’Allemagne soulève le deuxième trophée européen de son histoire, après 1993, au terme d’un tournoi parfait.

En revanche, la Turquie bute une troisième fois sur la dernière marche, après l’argent remporté à l’Euro 2001 et à la Coupe du monde 2010. Finalement, la prédiction d’Ergin Ataman n’aura pas marché…

À Riga (Lettonie).