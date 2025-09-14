Yohan Rosso, premier arbitre français en finale de l’Euro depuis 1999

Il y aura au moins un Français en finale de l'Euro 2025. L'arbitre Yohan Rosso sera ainsi au sifflet pour la rencontre entre l'Allemagne et la Turquie, aux côtés du Canadien Matt Kallio et du Bosnien Ademir Zurapovic.

C'est que le professeur des écoles de 43 ans est l'un des zèbres de confiance de la FIBA, qui lui avait déjà confié la finale de la Coupe du monde 2019 entre l'Espagne et l'Argentine.

Néanmoins, il n'avait pas pu officier lors des deux dernières finales olympiques, ni à l'EuroBasket 2022, du fait de la présence de l'Equipe de France. Yohan Rosso va arbitrer son 10e match de cet Euro, et il a notamment sifflé la demi-finale entre l'Allemagne et la Finlande. Par ailleurs, il a déjà arbitré quatre matchs de la Turquie !

Il faut remonter au siècle dernier, et l'Euro 1999, pour retrouver la trace d'un arbitre français en finale de l'Euro. Il s'agissait alors de Pascal Dorizon, arbitre de la finale entre l'Italie et l'Espagne à Bercy.

Espérons que Yohan Rosso, Matthew Kallio et Ademir Zurapovic continuent de rendre fier Jorge Garbasoja, le président de FIBA Europe, pour ce match qui sera diffusé en clair en France, sur TMC, à partir de 20h00.

Crédit photo : FIBA