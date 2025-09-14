EuroBasket 2025 : la FIBA « très fière » de l’arbitrage

Outre l'élargissement des effectifs, et la question des « jokers » en cas de blessure, sans oublier la disparition des « back-to-back » dès l'Euro 2029, Jorge Garbajosa a également évoqué le sujet de l'arbitrage lors de sa traditionnelle conférence de presse de fin de compétition.

Aux yeux du patron de FIBA Europe, invité à faire bouger des choses dans le futur, il n'y a tout simplement pas à s'alarmer par rapport aux arbitres.

« Concernant les arbitres, et pour être tout à fait honnête, je suis très fier de leur travail » a ainsi assuré l'Espagnol. « Je pense même qu'ils ont fait de l'excellent travail tout au long du tournoi. Bien sûr, ils commettent des erreurs, mais les joueurs ratent des tirs, les entraîneurs se trompent dans leurs choix et je fais aussi des erreurs quotidiennement, croyez-moi. Donc on doit les protéger et les défendre. Je l'ai dit dès le début, mais je ne sais pas combien de caméras sont présentes autour du terrain, donc chaque contact peut être vu sous différents angles et toutes les décisions peuvent être prises en conséquence. »

Des propos qui risquent de ne pas plaire à certains joueurs et/ou sélectionneurs, quand on repense aux déclarations de plusieurs d'entre eux durant la compétition. À l'image de Vassilis Spanoulis, le sélectionneur de la Grèce, qui s'était plaint de la manière dont est arbitré Giannis Antetokounmpo. Et surtout dans les rangs slovènes (Aleksander Sekulic, Alen Omic, Klemen Prepelic…), concernant les coups de sifflet sur Luka Doncic.