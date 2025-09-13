Malgré les blessures, la FIBA reste opposée à un élargissement des effectifs

Alors qu'on s'approche du dénouement de l'EuroBasket 2025, le patron de FIBA Europe, Jorge Garbajosa, a tenu sa traditionnelle conférence de presse, afin d'évoquer différents sujets.

Il a été question de l'arrivée prochaine du projet européen de la NBA, potentiellement vers 2027, mais également des plaintes des sélectionneurs après les blessures qui ont affaibli certains pays en cours de route. Ergin Ataman, le sélectionneur de la Turquie, réclamait ainsi des effectifs de 14 ou 15 joueurs, contre 12 autorisés à l'heure actuelle.

« Si nous parlons des blessures, c'est une chose. Mais si nous parlons d'avoir plus de joueurs dans l'effectif, c'est différent » a répondu Jorge Garbajosa. « Dans le second cas, nous ne sommes pas favorables, car les données indiquent très clairement que les entraîneurs utilisent normalement neuf joueurs, voire dix ».

Des « jokers » plutôt qu'un effectif plus large ?

Néanmoins, la FIBA Europe envisage la possibilité de créer deux « jokers » pour chaque sélection.

« Nous pourrions discuter de la possibilité d'avoir deux joueurs prêts, éventuellement chez eux, pour remplacer des blessés. Mais c'est une organisation très ouverte, avec une commission de compétition très importante. »

Jorge Garbajosa ne ferme donc pas la porte à une évolution, avec deux joueurs qui pourraient rejoindre les sélections en cours de route pour pallier d'éventuelles blessures. Même si ce n'est pas forcément la priorité.

« Tous ces sujets peuvent être discutés. Si une fédération présente une bonne proposition expliquant pourquoi, comment et quand le faire, elle sera discutée, et la commission la soumettra au conseil d'administration pour approbation ou non. Mais honnêtement, nous sommes totalement ouverts à la discussion », a-t-il ainsi conclu.