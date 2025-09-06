Ergin Ataman aimerait aussi des effectifs plus fournis

Malgré un horaire qui a fait parler, qui a même provoqué sa colère, Ergin Ataman et les Turcs ont réussi à s'imposer face à la Suède (85-79) et à rejoindre les quarts de finale de l'EuroBasket. Maintenant que la qualification est assurée, le sélectionneur a pu pester contre un autre sujet.

L'objet de sa frustration, ce sont les effectifs bloqués à 12 joueurs pour les compétitions internationales. C'est trop peu d'après lui.

« La FIBA doit réfléchir à des progrès pour ce tournoi, et pas seulement au niveau des horaires », espère-t-il. « Il y a des équipes qui évoluent avec neuf ou dix joueurs. Pourquoi ? Parce qu'on donne 12 joueurs au début du tournoi et, trois semaines après, on doit encore jouer avec. Il y a des blessures et certaines équipes doivent jouer la dernière semaine avec huit joueurs. »

Pour contrer cela, faut-il des jokers médicaux pour chaque nation ou plutôt élargir les groupes ? « C'est le moment de changer les choses. Il faut changer la règle et avoir 14 ou 15 joueurs », réclame le triple vainqueur de l'Euroleague (2021, 2022, 2024), qui ne veut plus avoir de matches programmés à midi non plus.