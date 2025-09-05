Ergin Ataman n’apprécie pas l’horaire du huitième de finale de la Turquie

En battant la Serbie lors du dernier match des poules, la Turquie a fait une très bonne opération, se retrouvant dans une partie de tableau qui lui permet d'éviter l'Allemagne mais aussi la Serbie jusqu'en finale.

En revanche, « Les 12 Géants » lanceront le bal pour les huitièmes de finale, avec un match face à la Suède dès 11h00, samedi. Un horaire qui ne fait pas du tout plaisir à Ergin Ataman, leur sélectionneur.

« Je n'apprécie pas le manque de respect de la FIBA à notre égard, envers la première équipe du groupe, qui a terminé la phase de poules invaincue », a-t-il ainsi déclaré à la presse lors de l'entraînement à Riga de son équipe. « Nous devons jouer demain, avant midi. C'est ridicule. Nous sommes ici depuis 15 jours et nous jouons le match le plus important de la phase à élimination directe, un match décisif, avant même midi. »

Pour l'actuel entraîneur du Panathinaikos, triple vainqueur de l'Euroleague (2021, 2022, 2024), ça ressemble même à un croche-pied de la part des organisateurs de l'évènement.

« Même si nous devons jouer à trois heures du matin… »

« Tout le monde doit savoir que même si nous devons jouer à trois heures du matin, personne ne nous empêchera d'atteindre notre objectif, qui est d'accéder au Final Four » a-t-il poursuivi.

C'est que la Turquie d'Alperen Sengun a impressionné en poules, la FIBA l'ayant même placé à la deuxième place de son « Power Ranking » avant le début de la phase à élimination directe, derrière l'Allemagne. Les Turcs ont ainsi gagné quatre places par rapport aux premières prédictions, doublant la Serbie, la France, la Grèce et la Lituanie.

« Nous avons vu le potentiel de notre équipe. En fait, je connaissais ce potentiel, mais dans tous les matchs que nous avons disputés, nous avons connu des matchs parfaits, avec une excellente défense alors qu'en attaque, nous avons très bien fait circuler le ballon, nous avons toujours partagé le ballon. Surtout contre la favorite de cet EuroBasket, la Serbie, nous avons joué un match incroyable », a-t-il ainsi conclu. « Nous sommes prêts pour le match du Top 16 et j'espère pour les quarts de finale, et pour avancer jusqu'à la finale. »