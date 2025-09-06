Après quelques sueurs froides, la Turquie file en quarts de finale

Après coup, Ergin Ataman avait vu juste en râlant sur l’horaire de l’ouverture du bal des huitièmes de finale, à midi heure locale. Invaincue jusqu’ici dans le groupe A, la Turquie a subi un retard à l’allumage contre la Suède, avant de prendre la mesure des Scandinaves, accrocheurs jusqu’au bout du chronomètre (85-79). Il faut dire que 18 rebonds offensifs, ça aide !

Sans pression après avoir quitté Tampere avec une seule victoire en poche, les coéquipiers de Simon Birgander (14 points, 13 rebonds) ont démarré tambour battant grâce à une adresse démoniaque, et un 9/10 d’entrée de jeu (15-20). Si bien qu’on a lu l’inquiétude sur les visages des supporters turcs et entendu des “Turkiye, Turkiye” descendre des tribunes.

Malgré un Cedi Osman en cannes, 11 points au premier quart-temps (17 au final), les hommes de Mikko Riipinen ont fait la course en tête jusqu’à la pause (37-42). Et même jusqu’au cœur du troisième acte avant la délivrance signée Ercan Osmani (46-44). Les Turcs ne sont plus jamais repassés derrière.

Alperen Sengun sonne la révolte

Dominateur bien que maladroit en première mi-temps (3/10 aux tirs), au même titre que l’équipe turque bloquée à 35 % d’adresse après 25 minutes, le patron Alperen Sengun (24 points à 8/16 aux tirs, 16 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 34 d’évaluation) a pris les choses en main.

Rebonds offensifs, passes laser, pression défensive, eurosteps bien sentis… le pivot des Rockets a sorti tout son attirail. Tout cela combiné avec une défense agressive – seulement 13 points encaissés en 10 minutes – et la Turquie a franchi les +10 en un clignement d'œil (61-50).

Accrocheuse, la Suède s’est jetée à cœur vaillant dans une dernière bataille. L’étonnant Ludvig Hakanson (16 points, 5 passes) a même égalisé par deux fois, à 69-69 et 76-76 ! Ses coéquipiers ont eu plusieurs possessions pour passer devant.

Mais Alperen Sengun a fait parler sa puissance dans les possessions tendues, intercepté un ballon crucial à une minute du buzzer, et malgré son vilain 1/4 sur la ligne dans la dernière minute – sa seule bévue de la partie -, la Suède est restée dans les cordes.

Les Turcs ne se remémoreront pas le douloureux souvenir de Berlin, et l’élimination par les Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2022, alors qu’ils avaient le match en main.

La route dégagée jusqu’au dernier carré ?

Première équipe qualifiée pour les quarts de finale, la troupe d’Ergin Ataman a désormais le champ libre, dans une partie de tableau à sa portée. Elle affrontera le vainqueur de Pologne – Bosnie (dimanche à 11h), pour s’ouvrir le chemin des médailles.

Clément Carton à Riga (Lettonie).