France – Turquie : le miracle bleu !!!

Après une phase de groupes mitigée, les joueurs français entament les choses sérieuses à Berlin, avec leur premier match à élimination directe. Pour ce 1/8 de finale, se dressent face à la France, des Turcs diminués sans Shane Larkin, mais vaillants et à ne pas sous-estimer pour autant. Le match piège par excellence…

Pour une fois dans cet EuroBasket, l’Equipe de France débute bien sa rencontre, sur tous les plans. Les Bleus sont concentrés défensivement, et tranchants offensivement. En face, les Turcs sont en grande difficulté en attaque, avec un 2/11 aux tirs pour commencer, et plus largement un 5/19 dans le premier quart-temps. L’absence de Shane Larkin à la tête de l’attaque d’Ergin Ataman se fait terriblement ressentir. Malgré six ballons perdus dans les dix premières minutes, les hommes de Vincent Collet sont ainsi assez confortablement en tête après le premier quart-temps (18-11).

Un début de match parfait

Par la suite, les remplaçants français prennent le relais : des bons passages de Thomas Heurtel et Vincent Poirier permettent notamment à la France de signer un premier break majeur à +16 à l’entame du second quart-temps, pendant que Guerschon Yabusele monte progressivement en puissance. On se dit alors que ce match pourrait bien être une formalité…

Sauf que la France, fidèle à son habitude, n’est toujours pas capable de garder le même niveau de constance, et perd alors soudainement son momentum en fin de première mi-temps. Les pertes de balle, maux semble-t-il incurables pour la troupe française cette année, continuent de s’accumuler (onze en première période). Et la Turquie, qui retrouve un semblant d’adresse, en profite. Après trois tirs primés de suite, les Turcs sont revenus à -7 (40-33) à quelques secondes de la pause !

Au retour des vestiaires, on comprend alors que la mauvaise passe de la fin de la première période n’est visiblement pas que passagère, et que le mal est profond…

Les Turcs prennent feu à 3-points

Les Français sont complètement à côté de la plaque dans le troisième quart-temps : six pauvres petits points marqués en dix minutes, et des soucis de ballons perdus qui continuent de tout gâcher (18 en 30 minutes). Pire, la Turquie flambe offensivement de son côté, revigorée par une adresse extérieure tout à coup flamboyante, et plante notamment un énorme 19-0 pour boucler le troisième quart-temps. De 49-38 pour la France, on passe à 57-49 pour la Turquie après la demi-heure de jeu !!

Heureusement, les Bleus se font violence au moment d’entamer le dernier acte, et reviennent sans tarder à une unité de leurs adversaires (60-59). Il reste près de huit minutes à jouer, mais c’est déjà le « money-time »… Car le chassé-croisé se poursuit jusqu’aux ultimes secondes… et c’est la France qui craque en première, quand Evan Fournier, ballon de la potentielle gagne dans les mains, marche sur la ligne de touche, et perd la possession.

Une statue pour Rudy Gobert

Sur la ligne des lancers-francs, Furkan Korkmaz assure, et on pense alors que la qualification est acquise pour la Turquie… Sauf que ce match est un film Hollywoodien : après une perte de balle improbable des joueurs turcs, Rudy Gobert égalise quelques secondes plus tard sur une claquette-dunk, et la France parvient à arracher la prolongation !

Le pivot français est même le MVP de la prolongation, durant laquelle il écrase la peinture turque, impuissante. Il rate bien deux lancers-francs cruciaux dans les tous derniers instants, mais Terry Tarpey lui sauve la mise, sur la possession suivante, avec une interception grandiose pour valider la victoire (87-86). Bien mal embarqués en fin de partie, les Bleus sont bien qualifiés pour les 1/4 de finale, au terme de ce match au scénario complètement dingue… Ce sera face à la Serbie ou l’Italie, et ce sera mercredi soir.