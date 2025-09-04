Ne l’appelez plus « Baby Jokic » : Alperen Sengun a bien grandi

C'était sans doute le match le plus attendu de la phase de poules et ce Serbie – Turquie n'a pas déçu, bien au contraire. Au bout du suspense, ce sont finalement les Turcs qui ont fait tomber les Serbes dans le duel des invaincus, avec un Alperen Sengun au sommet de son art : 28 points, 13 rebonds et 8 passes décisives ! À 10/17 au tir, avec un joli 4/7 à 3-points…

« Ils m'ont juste laissé ouvert, donc j'ai pu tirer avec confiance » a reconnu à ce propos le héros de la soirée, à 2/6 de loin sur les quatre premiers matchs. « Nous devions réussir nos tirs ouverts, sinon, on n'aurait eu aucune chance contre cette équipe. Donc ils m'ont laissé ouvert et j'ai shooté en confiance. »

Opposé à Nikola Jokic (22 points, 9 rebonds et 3 interceptions), Alperen Sengun est sorti vainqueur de son « match dans le match » avec le triple MVP NBA, confirmant au passage qu'il est probablement le meilleur joueur de la phase de poules (21.6 points, 9.6 rebonds et 6.8 passes de moyenne).

« C'est l'un des meilleurs joueurs de la planète, ou plutôt, c'est le meilleur ces derniers temps » l'a toutefois encensé le pivot des Rockets. « Jouer et gagner contre lui était très important pour nous. Moi, j'avais aussi une motivation supplémentaire pour ce match. Donc tout le monde est heureux et je suis heureux d'avoir bien joué puis gagné. »

À peine 23 ans, mais déjà tout d'un géant

Longtemps comparé à Nikola Jokic depuis ses débuts, au point d'être surnommé « Baby Jokic » par certains, Alperen Sengun a semble-t-il prouvé que ce surnom était désormais caduc, à tout juste 23 ans.

« Je ne pense pas qu'il voudrait de ce surnom » a confirmé Shane Larkin, également précieux à la mène, côté turc (23 points, 9 passes). « On peut voir des similitudes dans leurs jeux, mais Alpi a de grandes ambitions. C'est un gamin très confiant, avec un talent énorme. Je ne pense pas qu'il soit proche de son plafond et je pense qu'il va continuer de s'améliorer. Dans ses plus jeunes années, vous auriez pu le surnommer Baby Jokic, avec leurs styles de jeu très similaires, mais je pense qu'il a prouvé durant ce tournoi qu'il était prêt à passer au niveau supérieur. Il a déjà été All-Star en NBA et il va continuer de devenir meilleur : il n'a pas de limites. Ce surnom lui convenait il y a quelques années, mais je pense qu'il est plus grand et meilleur que quand on lui a donné initialement. »

Forcément, avec un Alperen Sengun à ce niveau, la Turquie peut rêver en grand, alors qu'elle reste la seule nation avec l'Allemagne à ne pas avoir encore perdu dans cet Euro. Mais avant de penser à une éventuelle médaille européenne, dont elle est privée depuis 2001, la troupe d'Ergin Ataman affrontera déjà la Suède au prochain tour.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 ☆ HOU 76 32 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.