Une « finale » à venir entre la Serbie de Nikola Jokic et la Turquie d’Alperen Sengun

La Serbie (4-0) contre la Turquie (4-0), Nikola Jokic (19.8 points, 9.3 rebonds, 4.5 passes) contre Alperen Sengun (20 points, 8.8 rebonds, 6.5 passes). Tel sera le premier très gros choc de cet EuroBasket 2025, entre deux nations qui séduisent depuis le début et qui n'ont donc pas encore perdu après quatre matchs.

La rencontre se déroulera mercredi soir, du côté de Riga (20h15), et comme le souligne Shane Larkin, il ne faudra la manquer sous aucun prétexte.

« Il n'y a pas d'autre compétition de basket en ce moment, donc c'est le match à regarder si vous voulez en voir et que vous êtes fan de basket » annonce le meneur turc. « Je sais qu'Alperen est vraiment motivé. Il affrontera l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, et je pense qu'il a l'ambition de continuer de progresser pour devenir l'un des meilleurs joueurs de NBA, du monde même, et je pense aussi qu'il est bien parti pour y arriver. Ça va être amusant à suivre. »

Le meilleur test possible avant les choses (plus) sérieuses

En jeu, pour le gagnant ? La place de leader du groupe A, et donc un calendrier censé être plus favorable pour la suite du tournoi. Mais ce sera surtout l'occasion de se tester contre un gros morceau, avant de passer à la phase à élimination directe…

« Nous allons avoir un test très important et très difficile dans les jours à venir » ajoute Shane Larkin. « Tout le travail que l'on a mis en place ces derniers mois, tout ce dont on a parlé, tout ce sur quoi on a travaillé va être mis à l'épreuve lors du prochain match. »

« On a le match le plus important qui arrive » confirme Tristan Vukcevic, dans le camp adverse. « Les Turcs jouent très bien, ils sont en rythme et bougent bien la balle, Sengun réussit un tournoi incroyable… Nous allons devoir le limiter, car il peut jouer à l'intérieur et à l'extérieur, il peut shooter et créer… Donc il va falloir bien l'analyser et il faudra lui rendre la vie dure. »

Et Adem Bona, le pivot turc, de rappeler : « Nous avons un objectif et c'est de finir en tête du groupe. Mais nous avons aussi un objectif plus grand et c'est de remporter une médaille. Nous nous en sommes rapprochés jusqu'à présent et, mercredi, nous aurons une occasion de nous rapprocher encore plus de cet objectif. »

Le maître Jokic ou l'élève Sengun ?

En l'état, il semble difficile de dégager clairement un favori, tant les deux équipes jouent bien depuis quatre matchs. Sur le papier, c'est la Serbie qui devrait toutefois partir avec un léger avantage, en tant que grande favorite au sacre européen (même si Bogdan Bogdanovic n'est plus là…).

« Je pense que les deux équipes ont le même potentiel et la performance de chacune d'elles ce jour-là va déterminer le résultat » considère en tout cas Ergin Ataman, le sélectionneur turc. « La Serbie a un excellent effectif, mais on a aussi montré depuis quatre matchs que notre effectif et notre jeu sont aussi à leur meilleur niveau. Ça va être un match très difficile pour la première place du groupe. »

Face à la Turquie, se dressera pourtant Nikola Jokic, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de la planète basket. Et à qui Alperen « Baby Jokic » Sengun a souvent été comparé.

« Il n'y a pas que Jokic, car la Serbie a aussi un gros potentiel sur sa ligne arrière, donc ce sera différent de nos derniers matchs » prévient néanmoins Ergin Ataman, qui se méfie de tout le monde côté serbe. « Mais nous ne préparerons rien de spécial pour défendre sur Jokic, nous utiliserons notre défense habituelle. »

Un sentiment partagé par Adem Bona, qui aura fort à faire dans la raquette : « Jokic est évidemment un joueur incroyable et on ne peut pas anticiper ce qu'il va faire, mais on doit juste aller sur le terrain et jouer notre meilleur défense. Le reste suivra tout naturellement. »