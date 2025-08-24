Nikola Jokic et la Serbie, grands favoris de l’EuroBasket 2025

C'est dans trois jours que va débuter l'EuroBasket 2025. Pour la France, il s'agit d'une compétition de transition, avec un nouveau sélectionneur et une nouvelle génération à la barre, mais pas de Victor Wembanyama.
Nikola Jokic et la Serbie s'avancent donc comme les grands favoris de l'Euro. La FIBA a ainsi interrogé plusieurs grands noms du basket européen, qui misent (quasiment) tous sur le pays des Balkans !
Goran Dragic, Rudy Fernandez, Emma Meesseman, Mike James, Panagiotis Giannakis, Vlade Divac et Mindaugas Kuzminskas misent ainsi tous sur la victoire des Aigles, seul Dirk Nowitzki voyant un triomphe de l'Allemagne…
Évidemment, c'est Nikola Jokic qui remporte les suffrages pour ce qui est du titre de MVP, en étant plébiscité six fois sur huit. Dirk Nowitzki vote lui une nouvelle fois local, en optant pour Dennis Schröder, alors que Panagiotis Giannakis imagine un sacre individuel de Giannis Antetokounmpo.
Il faut dire qu'outre la triplette Nikola Jokic – Bogdan Bogdanovic – Vasilije Micic, la Serbie s'appuie sur un groupe de qualité avec Aleksa Avramovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov et Filip Petrusev. Sans oublier les deux derniers « NBAers », Nikola Jovic (Heat) et Tristan Vukcevic (Wizards).
LES PRÉDICTIONS
Dirk Nowitzki : Allemagne (or), Serbie (argent), France (bronze) | MVP : Dennis Schröder
Goran Dragic : Serbie (or), Allemagne (argent), Grèce (bronze) | MVP : Nikola Jokic
Rudy Fernandez : Serbie (or), Allemagne (argent), Espagne (bronze) | MVP : Nikola Jokic
Emma Meesseman : Serbie (or), Allemagne (argent), France (bronze) | MVP : Nikola Jokic
Mike James : Serbie (or), France (argent), Grèce (bronze) | MVP : Nikola Jokic
Panagiotis Giannakis : Serbie (or), Allemagne (argent), Grèce (bronze) | MVP : Giannis Antetokounmpo
Vlade Divac : Serbie (or), Allemagne (argent), Italie (bronze) | MVP : Nikola Jokic
Mindaugas Kuzminskas : Serbie (or), France (argent), Lituanie (bronze) | MVP : Nikola Jokic