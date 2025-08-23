EuroBasket 2025 | La Serbie avec Vasilije Micic mais sans Nikola Topic

On connaît maintenant la liste définitive de la Serbie pour le prochain Euro et, comme prévu, Svetislav Pesic pourra compter sur un effectif particulièrement riche. Avec, bien sûr, Nikola Jokic (Nuggets) et Bogdan Bogdanovic (Clippers) comme têtes d'affiche, mais également Vasilije Micic.

Incertain il y a encore une semaine, le meneur a finalement convaincu son sélectionneur de l'emmener en Lettonie. En revanche, Nikola Topic a été laissé de côté, au sortir d'une année blanche et alors qu'il s'apprête à disputer sa première saison NBA avec le Thunder.

Outre la triplette Jokic – Bogdanovic – Micic, la Serbie s'appuiera sur neuf autres joueurs de qualité comme Aleksa Avramovic, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov et Filip Petrusev. Sans oublier les deux derniers « NBAers » que sont Nikola Jovic (Heat) et Tristan Vukcevic (Wizards).

On comprend donc bien pourquoi les Aigles, médaillés de bronze aux JO 2024, sont les grandissimes favoris au titre européen. Eux qui se trouveront d'abord dans la poule A, en compagnie de la Lettonie, de la Turquie, de la République tchèque, du Portugal et de l'Estonie. Terminer à l'une des quatre premières places sera synonyme de qualification pour la phase à élimination directe.