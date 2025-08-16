Vasilije Micic absent pour la Serbie ?

Vers un premier coup dur pour la Serbie ? À dix jours du début de l'EuroBasket 2025, il existe une grande inconnue dans l'effectif : Vasilije Micic.

Le nouveau joueur de l'Hapoel Tel-Aviv figure, certes, dans la pré-sélection serbe, mais il est blessé et encore incapable de jouer avec ses compatriotes en préparation. Surtout, le flou demeure concernant son physique et le pessimisme est de plus en plus palpable dans le groupe…

« On essaie de le remettre sur pied, mais ça ne se passe pas comme prévu » livre Svetislav Pesic, son sélectionneur. « Il essaie, il fait des efforts, mais il a encore mal. On verra dans les prochains jours, mais il va falloir prendre des décisions… »

Nikola Jokic et Bogdan Bogdanovic auront beau être de la partie pour les Aigles, l'absence de l'expérimenté Vasilije Micic ferait tout de même très mal à cette équipe, troisième des derniers Jeux olympiques et actuellement à Munich, après s'être préparée du côté de Chypre.

« Honnêtement, ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si on pourra compter sur Vasilije Micic » poursuit Svetislav Pesic, qui dirigera sa dernière compétition sur le banc de la Serbie. « Il essaie et on fait ce qu'il faut pour qu'il revienne, mais ça prend du temps… »

On rappelle que la Serbie se trouvera dans le Groupe A à l'Euro, avec la Lettonie, la Turquie, la République tchèque, l'Estonie et le Portugal. Un groupe dont elle ne devrait pas avoir trop de mal à s'extraire, avant de croiser ensuite avec le Groupe B, celui de l'Allemagne, de la Lituanie, de la Finlande ou encore du Monténégro.

