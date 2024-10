Svetislav Pesic devrait finalement rester coach de la Serbie jusqu’à l’Euro

Fin de la saga Svetislav Pesic avec la sélection serbe ? Récemment nommé président de la Fédération serbe de basket, Nebojsa Covic aurait déjà remporté sa première victoire : le technicien serbe devrait en effet rester à la tête de la sélection nationale.

Selon Meridian Sport, repris par Eurohoops, Svetislav Pesic devrait diriger son équipe nationale, médaillée de bronze à Paris cet été, au moins jusqu’à l’Euro 2025. Et ceci bien que le coach, âgé de 75 ans, ait annoncé à plusieurs reprises qu’il souhaitait que son mandat s’achève avec les Jeux olympiques. Avant de se raviser, mêlant son sort à celui de la tête des instances.

« Je ne me projette pour l’instant dans aucun rôle. Tout dépend des offres que je peux recevoir. Et pour l’instant, je n’en ai aucune, de la part de la fédération ou d’ailleurs. […] et mon contrat avec la fédération serbe expire dans quelques jours », avait-il expliqué fin septembre, alors que Predrag Danilovic avait démissionné de la présidence sans successeur désigné.

Pour mémoire, la Serbie avait été éjectée par l’Italie dès le 8e de finale du dernier Euro, en 2022. Elle avait fait beaucoup mieux l’année suivante avec une médaille d’argent lors de la Coupe du monde.