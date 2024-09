Bogdan Bogdanovic a du mal à croire au départ de Svetislav Pesic

Qui pour remplacer Svetislav Pesic à la tête de la sélection serbe ? Bogdan Bogdanovic a une idée : Svetislav Pesic ! Le technicien a eu beau annoncer son départ il y a une semaine, le shooteur des Hawks… n’y croit pas.

« On a déjà commenté au sein du groupe. On a tous réagi : ‘Nan…’. Je ne le crois pas. Je pense qu’il va rester », lâche le Serbe dans une interview accordée à Oko, reprise par BasketNews. Son pressentiment est lié aux fondations de la formation nationale, médaillée de bronze aux Jeux de Paris et d’argent un an plus tôt à la Coupe du monde.

« Sachant à quel point on s’est rapprochés, combien de temps on s’est investi pour créer une atmosphère de travail, construire une culture et développer une mentalité de gagnant – ce qui est difficile à construire, mais facile à perdre – je pense qu’il va rester. Mettons la pression sur Kari », enjoint-il avec le diminutif de son coach.

Sauf que ce n’est visiblement pas le lien existant entre le coach et ses joueurs qui aurait pesé dans la balance de son départ. Ces dernières semaines, il a plusieurs reprises visé les responsables de la scène basket serbe.

Une expérience « prouvée »

« J’avais déjà fait savoir avant Paris que quelqu’un d’autre devrait continuer le travail que j’avais commencé. Comme je vois que certains n’ont pas bien compris, je répète maintenant clairement que les responsables de la fédération doivent aussi chercher un nouvel entraîneur », réclamait-il.

Bogdan Bogdanovic, lui, rejette ce scénario vantant les mérites d’un coach à « l’énergie incroyable. Il est persévérant et ne renonce jamais à ses méthodes. On peut s’en plaindre au début, mais après avoir discuté, on réalise qu’il avait raison. Il a une expérience prouvée, et comme il le dit, il ne s’agit pas seulement d’avoir de l’expérience, il s’agit de savoir comment l’utiliser », développe le shooteur.

Celui-ci, plutôt que de ressasser la défaite face aux Américains en demi-finale olympique, repense à ce bronze obtenu aux côtés de Svetislav Pesic. « C’était la première fois que je terminais un tournoi par une victoire, que je gagnais une médaille et que je ne rentrais pas chez moi vaincu. […] Ces médailles nous aideront à viser l’or à l’avenir », se projette le multiple médaillé d’argent avant Paris. Avec ou sans Svetislav Pesic ?