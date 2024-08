JO 2024 | La Serbie frôle l’exploit mais la France affrontera bien les Etats-Unis en finale

Après la folie de la qualification des Bleus, l’Arena Bercy attend avec impatience la deuxième demi-finale entre les Etats-Unis et la Serbie. Et alors qu’on ne l’attendait plus, c’est Stephen Curry qui démarre fort pour Team USA. Le meneur des Warriors est bouillant et enchaîne les paniers… sauf que les Serbes font mieux qui suivre le rythme.

Ils mènent carrément (27-23) alors que le « Splash Brother » a marqué 17 des 23 points américains. Le problème, c’est que Nikola Jokic et sa troupe trouvent des espaces et font mouche de loin, alors que Bogdan Bogdanovic sanctionne encore pour porter l’avance à +8 (31-23) après un quart-temps.

La Serbie à +17 !

L’énorme coup de chaud de Stephen Curry a un peu anesthésié tous ses coéquipiers, tandis que le « Joker » contre LeBron James puis profite du superbe jeu collectif serbe pour porter l’avance à +17 (42-25).

Les Etats-Unis commencent à être en danger face à la zone serbe, et LeBron James s’agace contre Filip Petrusev. Le « King » est énervé, Joel Embiid claque un gros dunk ligne de fond en l’agrémentant d’une drôle de roulade et les champions olympiques limitent la casse (54-43) à la mi-temps, derrière 20 points à 6/9 de loin de Stephen Curry.

Le problème pour Steve Kerr et sa troupe, c’est que les Serbes shootent eux à 10/19 de loin en cumulé…

Nikola Jokic débute par une brique de loin alors que Joel Embiid sanctionne lui de loin. L’écart commence à se réduire mais Bogdan Bogdanovic sort encore un tir extérieur fou et les deux équipes font un festival à 3-points. Team USA essaie de hausser le ton en défense, mais la Serbie continue de rentrer les tirs qu’il faut conserver l’écart.

Les Etats-Unis reviennent pourtant plusieurs fois à deux possessions, mais les joueurs de Svetislav Pesic font à chaque fois regonfler l’écart, une action à quatre points de Marko Guduric laissant la Serbie à +13 (76-63) à l’entame du dernier quart-temps ! C’est de plus en plus chaud pour LeBron James et sa bande.

Team USA fait la différence sur la fin

Stephen Curry continue d’enquiller les paniers mais Nikola Jokic va aussi chercher ses points et Team USA n’arrive pas à faire de « run ». Un 3-points de Kevin Durant avec la faute de Nikola Jokic, sa quatrième, sur l’écran d’Anthony Davis permet à Devin Booker d’inscrire aussi un 3-points. Et l’écart n’est plus que de cinq points (78-73) à 7 minutes 17 de la fin du match. La Serbie appelle un temps-mort car c’est peut-être le tournant du match.

C’est Bogdan Bogdanovic qui se charge encore de relancer son équipe alors que LeBron James est passé en défense sur Nikola Jokic. Les rebonds offensifs font beaucoup de bien à la Serbie, avec un Nikola Milutinov précieux. Mais Joel Embiid alimente le score américain et LeBron James égalise : 84 partout à 3 minutes 39 de la fin du match !

Ognjen Dobric rate un 3-points totalement ouvert et Stephen Curry ne manque pas le sien. Team USA repasse devant et peut enfin courir, par LeBron James puis Stephen Curry, pour prendre cinq points d’avance (91-86) !

Mais ne comptez pas sur Bogdan Bogdanovic pour abandonner. Le shooteur va chercher le panier avec la faute et la Serbie revient à deux petits points (91-89) dans la dernière minute.

Kevin Durant inscrit un tir assassin, mais Nikola Jokic retourne au cercle. Stephen Curry assure aux lancers-francs et les Etats-Unis passent en finale (95-91). Mais que ce fut compliqué pour les « Avengers » américains, qui ont dû s’appuyer sur les 36 points du « Splash Brother », 19 points de Joel Embiid et un triple-double de LeBron James pour renverser la rencontre grâce à un dernier quart-temps remporté 32-15.

Les Etats-Unis vont donc retrouver la France en finale, pour un remake des Jeux olympiques de Tokyo, en 2021 !

USA / 95 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Booker Devin 24:14 2/4 1/2 1/3 0 0 0 1 3 0 0 0 6 3 Davis Anthony 10:13 1/1 0/0 2/4 2 0 2 1 3 1 0 0 4 6 Adebayo Bam 9:25 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 Holiday Jrue 20:2 1/2 1/2 0/0 0 2 2 7 0 0 1 0 3 10 Embiid Joel 26:34 8/11 2/3 1/1 1 3 4 2 1 0 3 1 19 20 Tatum Jayson 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Haliburton Tyrese 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 White Derrick 6:46 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 Durant Kevin 24:1 4/8 1/2 0/0 0 3 3 1 3 0 0 0 9 9 James LeBron 32:19 6/9 2/4 2/3 0 12 12 10 3 1 2 0 16 33 Edwards Anthony 13:20 1/3 0/2 0/0 0 2 2 0 2 0 2 1 2 1 Curry Stephen 33:6 12/19 9/14 3/3 1 7 8 2 0 1 2 0 36 38 SRB / 91 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Milutinov Nikola 12:46 2/2 0/0 0/0 4 1 5 0 1 0 1 0 4 8 Avramovic Aleksa 17:48 5/8 4/6 1/2 0 4 4 3 1 0 0 0 15 18 Davidovac Dejan 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Guduric Marko 9:27 2/3 2/3 3/3 0 3 3 1 4 1 0 0 9 13 Micic Vasilije 22:20 3/10 2/7 0/0 0 2 2 3 1 0 1 0 8 5 Jokic Nikola 37:41 7/17 0/6 3/4 0 5 5 11 4 1 2 1 17 22 Dobric Ognjen 31:2 3/6 3/5 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 9 7 Marinkovic Vanja 7:59 0/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Bogdanovic Bogdan 31:32 8/18 3/10 1/1 0 4 4 3 4 0 2 0 20 15 Jovic Nikola 2:51 0/0 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 Petrusev Filip 26:34 3/6 1/1 2/2 2 3 5 0 2 3 1 0 9 13 Plavsic Uros 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crédit photo : FIBA