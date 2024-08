JO 2024 | Les Bleus terrassent l’Allemagne et se hissent en finale des Jeux olympiques !

Vincent Collet conserve son cinq majeur qui a battu le Canada mais l’entame est différente pour les Bleus. Dennis Schröder et Franz Wagner font, comme en poules, très mal à la défense de l’Equipe de France et il n’y a qu’Isaïa Cordinier qui apporte du mouvement à la troupe de Vincent Collet, de nouveau trop statique en attaque.

Victor Wembanyama est en difficulté et c’est lors de sa sortie que la France se remet en route, notamment avec Mathias Lessort poste bas. Isaïa Cordinier est heureusement sur un nuage pour ramener les Bleus.

Après un quart-temps, la « Mannschaft » est logiquement devant (25-18), alors que l’attaque tricolore est toujours trop figée sur jeu placé, mais « Wemby » trouve enfin le chemin du cercle, puis contre Daniel Theis. L’Alien, enfin servi en mouvement vers le cercle, convertit le 2+1 et les Bleus sont plus que jamais dans le match.

La France revient

C’est que la défense de Vincent Collet fait un boulot monstrueux, avec un Nicolas Batum qui étouffe Dennis Schröder. Les Allemands n’arrivent plus à casser le premier rideau défensif français et Victor Wembanyama dunke au-dessus de Daniel Theis. À la mi-temps, les deux équipes sont dos à dos (33-33) alors que l’Allemagne n’a donc inscrit que 8 petits points dans le deuxième quart-temps. C’est dire l’effort défensif de l’Equipe de France !

Après plusieurs tentatives à 3-points ratées des Allemands, Nicolas Batum place la France en tête pour la première fois du match (36-33). Guerschon Yabusele claque un énorme dunk puis inscrit plusieurs paniers mais la « Mannschaft » trouve aussi des solutions. Le « Dancing Bear » continue de matraquer les intérieurs allemands alors que Nicolas Batum nous refait le coup de Tokyo avec un contre de l’espace sur Dennis Schröder…

Malheureusement pour les Bleus, Victor Wembanyama ne trouve toujours pas la mire de loin (0/5). Ce n’est pas le cas d’Isaïa Cordinier, alors que l’Allemagne profite de ses rebonds offensifs pour rester au contact.

Mais Evan Fournier intercepte puis marque à 3-points. L’Allemagne appelle un temps-mort alors que la France passe à +6 (56-50). C’est le score à la fin du troisième quart-temps alors que les Allemands ne trouvent plus d’option offensive face à la muraille défensive française, qui ferme tous les couloirs de pénétration !

La « Mannschaft » ne réussit pas le hold-up

Le gros rebond offensif de Frank Ntilikina met la France à +8 (58-50) mais Isaac Bonga inscrit un 3-points important. L’atmosphère est étouffante et Victor Wembanyama inscrit enfin un 3-points. 61-53 pour les Bleus. Et même 63-53 après le travail poste bas de Mathias Lessort. L’Arena Bercy est en feu alors que la finale se rapproche.

Victor Wembanyama contre Dennis Schröder et Frank Ntilikina sanctionne à son tour de loin. La France est à +13 (66-53) mais la « Mannschaft » gratte des points puis revient à deux possessions (69-63) sur un énorme 3-points d’Andreas Obst. La France n’arrive pas à relancer, avec le dunk d’Isaïa Cordinier qui ressort. Un panier de Dennis Schröder rapproche encore l’Allemagne (69-65) et Mathias Lessort ne fait qu’un sur deux aux lancers.

Et Franz Wagner rentre un énorme 3-points ! Il n’y a plus que deux points d’avance (70-68) pour les Bleus à 38 secondes de la fin. Le shoot de Nicolas Batum ne rentre pas mais Franz Wagner glisse et la balle revient aux Bleus. Victor Wembanyama ne fait qu’un sur deux aux lancers francs et l’Allemagne a encore une chance d’égaliser (71-68).

Mais la France fait stratégiquement faute et Isaïa Cordinier ne tremble pas sur la ligne. 73-69 ! La France est en finale des Jeux olympiques, où elle affrontera les Etats-Unis ou la Serbie.

FRA / 73 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Coulibaly Bilal 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strazel Matthew 10:33 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -1 Wembanyama Victor 31:40 4/17 1/8 2/3 1 6 7 4 0 0 3 3 11 8 Gobert Rudy 5:9 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 Lessort Mathias 16:28 4/5 0/0 2/4 1 3 4 1 1 1 2 1 10 12 De Colo Nando 3:15 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 Fournier Evan 20:4 2/7 1/6 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 4 Cordinier Isaia 33:14 6/13 2/5 2/2 4 3 7 2 2 2 2 0 16 18 Yabusele Guerschon 26:7 7/11 0/2 3/3 2 5 7 2 5 1 2 0 17 21 Albicy Andrew 13:14 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 2 Batum Nicolas 27:58 3/7 1/5 2/3 1 1 2 3 1 0 1 1 9 9 Ntilikina Frank 12:18 2/2 1/1 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 5 8 GER / 69 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval Obst Andreas 20:11 3/5 2/4 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 8 7 Thiemann Johannes 11:24 1/2 0/1 1/2 2 1 3 1 1 0 0 0 3 5 Schroder Dennis 33:3 6/18 3/11 3/4 0 2 2 4 1 1 3 0 18 9 Wagner Moritz 14:40 2/7 0/1 0/0 0 1 1 1 3 1 2 0 4 0 Theis Daniel 26:36 3/8 0/2 2/2 3 8 11 6 4 0 2 1 8 19 Wagner Franz 29:39 4/10 2/6 0/0 3 5 8 3 3 2 1 0 10 16 Voigtmann Johannes 23:18 3/4 0/1 0/1 1 2 3 1 4 0 2 0 6 6 Weiler-Babb Nick 17:19 1/3 1/3 2/2 0 1 1 1 2 0 3 0 5 2 Giffey Niels 0:12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lo Maodo 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Da Silva Oscar 0:0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bonga Isaac 23:38 2/5 2/5 1/2 2 1 3 3 0 1 1 0 7 9

Crédit photo : FIBA