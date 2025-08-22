Nikola Jovic motivé par la venue d’Erik Spoelstra en Serbie

On attendait le duel entre Luka Doncic et Nikola Jokic mais il n'y a pas eu de match, tant la Serbie a dominé son sujet à la maison face à la Slovénie pour s'imposer 106 à 72. Nikola Jovic a tout de même eu le temps de livrer une leçon d'efficacité en compilant 17 points à 8/10 au tir et 7 rebonds en 19 minutes.

Meilleur marqueur de la sélection serbe, l'ailier-fort de 22 ans a reconnu être motivé par la présence d'Erik Spoelstra, venu à la Belgrade Arena spécialement pour le voir. Une attention qui a forcément touché le joueur, déjà déterminé à l'idée de profiter de l'Eurobasket 2025 pour revenir plus fort avec le Heat fin septembre.

“J'étais motivé. C'est peut-être le meilleur coach du monde. Il a fait un si long trajet pour me voir et je voulais lui montrer que je pouvais être encore meilleur la saison prochaine”, a-t-il glissé après la rencontre.

Le parfait facteur X

Invaincue sur ses sept matchs de préparation, la Serbie arrive en force avec un Nikola Jovic qui parvient pour l'instant à tirer pleinement profit des espaces générés par le tandem Bogdanovic-Jokic. Déjà face à l'Allemagne lors du match précédent, c'est lui qui s'était mué en facteur X avec 22 points pour accompagner les siens vers la victoire 91-81. En Serbie comme à Miami, c'est dans ce rôle opportuniste et efficace qu'il est le plus précieux. Depuis le début de la prépa, il symbolise ainsi ce collectif serbe, d'où le danger peut venir d'un peu partout. Et le Floridien assure que l'on n'a encore rien vu…

“On veut être encore meilleurs. Je ne crois pas qu'on ait encore montré tout notre potentiel. Il y a encore de la marge pour progresser. On se sent bien, la cohésion est forte et ça va être un tournoi intéressant”, a-t-il ajouté.

Dans le groupe A, la Serbie fera son entrée en lice dès mercredi face à l'Estonie, à Riga (Lettonie).

Nikola Jovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 14 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 20 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.