La Serbie déroule face à la Slovénie d’un petit Luka Doncic

Sept matchs, sept victoires ! La Serbie a brillamment conclu sa phase de préparation à la Belgrade Arena avec un succès acquis avec la manière face à la Slovénie de Luka Doncic, 106 à 72 ! Le collectif serbe a encore brillé avec à nouveau un Nikola Jovic efficace (18 points à 8/10 au tir) pour épauler Bogdan Bogdanovic (14 points) et Tristan Vukcevic (10 points).

Si Nikola Jokic a pu se contenter de 10 points (à 4/4 au tir), 8 rebonds et 4 passes en 19 minutes, Luka Doncic s'est montré bien plus en difficulté avec 17 points à 4/18 au tir, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 ballons perdus en 27 minutes. C'est aussi un match à l'image de la préparation très compliquée des Slovènes, qui n'ont quant à eux remporté qu'une seule de leurs six confrontations.

+ 28 à la pause

A la maison, les Serbes ont donné le ton d'entrée en attaquant par un 10-0 avant que Luka Doncic ne vienne éteindre l'incendie d'un 3-points depuis le corner. Sous les yeux de son coach, Erik Spoelstra, venu de Miami pour le voir, Nikola Jovic a multiplié les paniers près du cercle pour préserver l'écart avec également un tandem Bogdanovic-Jokic impliqué, à la passe ou à la finition (33-23).

L'écart n'a cessé d'enfler avec cette fois Vasilije Micic pour sanctionner à 3-points et faire passer l'écart au delà des 20 points (49-28). Nikola Jovic a poursuivi son festival à l'intérieur avant de laisser la paire Avramovic-Jokic sceller la marque à 64-36 à la mi-temps.

Le collectif serbe a continué de punir chaque écart adverse au retour des vestiaires pour virer à + 40 suite à deux paniers à 3-points de Marko Guduric en fin de troisième quart-temps (91-51). La démonstration s'est poursuivie jusqu'au bout, permettant à Nikola Topic de s'illustrer à son tour pour finaliser un succès net.

La Serbie va à présent pouvoir attaquer sereinement l'Eurobasket avec un premier match face à l'Estonie mercredi soir. La Slovénie débutera le lendemain, face à la Pologne avant de croiser le fer avec la France le samedi 30 août à 17h.