Vainqueur de l’Allemagne, la Serbie impressionne

Grande favorite de l'épreuve, la Serbie poursuit sa préparation idéale pour l’EuroBasket 2025. Samedi, à Munich, l’équipe de Svetislav Pesic a remporté la finale de la Turkish Airlines SuperCup en battant l’Allemagne, championne du monde en titre, sur le score de 91-81. Il s’agit du sixième succès consécutif des Serbes dans leurs matchs amicaux. C'est le meilleur bilan de cette phase de préparation, devant la Lituanie (5-0), la France et l'Italie (4-0).

Avec 7 points, 8 rebonds et 7 passes décisives en 25 minutes, Nikola Jokic a été plus discret que d'habitude en attaque, et c'est son quasi homonyme Nikola Jovic qui a fait le plus mal aux Allemands avec 22 points à 7 sur 11 aux tirs. Alors que l'Allemagne, qui comptait 15 points de retard, était revenue à deux unités (73-71) à six minutes de la fin, c'est Jovic à 3-points qui va la repousser définitivement. Pesic peut s'appuyer sur une rotation de 9/10 joueurs interchangeables, et Bogdan Bogdanovic, Tristan Vukcevic et Marko Guduric ont chacun inscrit 11 points.

Côté allemand, Franz Wagner termine meilleur marqueur de la rencontre avec 26 points. A ses côtés, Dennis Schröder cumule 12 points et 5 passes, tandis que Tristan Da Silva trouve ses marques avec 14 points. Pour l’Allemagne, il s’agit de la première défaite en match de préparation après trois victoires de rang (deux contre la Slovénie, une face à la Turquie).

Avant d'attaquer l'Euro, la Serbie disputera un dernier test jeudi à Belgrade face à la Slovénie de Luka Doncic, s'il est apte à jouer, tandis que l’Allemagne conclura sa préparation par une double confrontation contre l’Espagne.

BOX SCORE