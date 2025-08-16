NBA
Ce soir
NBA
Ce soir
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Très grosse frayeur pour Luka Doncic !

Publié le 16/08/2025 à 18:58 Twitter Facebook

Stupeur lors de la rencontre entre la Lettonie et la Slovénie puisque Luka Doncic a rejoint les vestiaires au milieu du 3e quart-temps après une collision avec un partenaire.

Luka Doncic

Auteur d'une première mi-temps exceptionnelle face à la Lettonie avec 26 points, 5 passes et 4 rebonds, Luka Doncic a rejoint les vestiaires avant tout le monde. Le meneur de la Slovénie s'est blessé à la jambe droite après un choc avec son coéquipier Gregor Hrovat. La blessure idiote, qui l'a contraint à quitter le terrain, au milieu du 3e quart-temps.

On imagine que du côté de Los Angeles, on tremble et on espère avoir rapidement des nouvelles positives de son joueur vedette.

Pour l'instant, on sait juste que Doncic est revenu sur le banc, et selon The Athletic il n'est pas gravement touché. Grâce à un 18-0 pour entamer la 2e mi-temps, la Lettonie de Kristaps Porzingis a renversé le cours du match pour finalement 100-88.

.

Plus d'infos à venir…

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes