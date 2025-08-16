Très grosse frayeur pour Luka Doncic !

Auteur d'une première mi-temps exceptionnelle face à la Lettonie avec 26 points, 5 passes et 4 rebonds, Luka Doncic a rejoint les vestiaires avant tout le monde. Le meneur de la Slovénie s'est blessé à la jambe droite après un choc avec son coéquipier Gregor Hrovat. La blessure idiote, qui l'a contraint à quitter le terrain, au milieu du 3e quart-temps.

On imagine que du côté de Los Angeles, on tremble et on espère avoir rapidement des nouvelles positives de son joueur vedette.

Pour l'instant, on sait juste que Doncic est revenu sur le banc, et selon The Athletic il n'est pas gravement touché. Grâce à un 18-0 pour entamer la 2e mi-temps, la Lettonie de Kristaps Porzingis a renversé le cours du match pour finalement 100-88.

Luka Doncic tried to defend on the post and almost got injured. He forgot he's not as big as he used to be.pic.twitter.com/atm1HHrHO3 — Jeri Tsai (@JeriTsaiNets) August 16, 2025

.

Plus d'infos à venir…